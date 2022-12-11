Ekvador'dan Hollanda'ya seyahat eden kadın havada doğum yaptı

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Lahey



25 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Hastane, doğum esnasında Tamara'nın hamileliğinden haberdar olmadığını söyledi. Ama daha fazla detay paylaşmadı.

Ekvador'un Guyaquil kentinden Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a giden KLM havayollarına ait uçakta bir yolcu doğum yaptı.

Tamara isimli yolcu, Amsterdam'a inmeden bir süre önce uçakta bulunan Avusturyalı 2 doktor ve bir hemşirenin yardımıyla bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Yolcu, uçağın Amsterdam'a inişinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneden yapılan açıklamada, doğum esnasında Tamara'nın hamileliğinden haberdar olmadığı ifade edildi.

Konuya ilişkin açıklamada daha fazla detay verilmedi. Hollanda basınının sorusu üzerine KLM şirketi olayı doğruladı ancak detaylı bilgi paylaşmadı.

Hollanda medyasına göre, uçak Çarşamba günü Amsterdam üzerinden İspanya'nın başkenti Madrid'e aktarmalı uçuyordu. Uçaktaki Tamara adlı kadın yolcu, inişten birkaç saat önce karın ağrısı ve mide şikayeti nedeniyle tuvalete gitti.

Kadın yolcu, kasılmalarının ardından aniden bir bebek dünyaya getirdiğini fark etti. Kabin ekibinin çağrısı üzerine, uçaktaki Avusturyalı hekimler ile hemşire, Tamara ve bebeğine yardım etti.

Bebeğe, Avusturyalı hekimlerden biri olan Maximiliano'nun adı verildi.

Kaynak, Spaarne Gasthuis Haarlem

Uçağın Amsterdam'a inmesinin ardından anne ve bebek, ambulansla Haarlem kentindeki Spaarne Gasthuis Hastanesi'ne götürüldü.

Kadın hastalıkları ve doğum servisinde kontrol altına alınan Tamara ve bebeğinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, annenin hamilelikten habersiz olduğu ve bu nedenle yaşananlardan dolayı şaşkınlık içinde bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada hastane yönetimi, doğum servisi ekibinin hem bebeğin bakımı hem de resmi doğum evraklarının hazırlanması konusunda gerekli olan her şeyi yaptığını belirtilerek, "Tamara ve Maximiliano'nun sağlıkları yerinde" dendi.

Anne ve bebeğin kısa sürede İspanya'ya uçabileceği belirtildi.

Uçakta doğum, çok sık rastlanan bir durum değil. Çünkü havacılık kuralları gereği, gebe kadınlara, hamileliğin 36. haftasından sonra, uçakta yeterli tıbbi bakım olanağı bulunmadığı için uçma izni verilmiyor.