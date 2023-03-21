Boris Johnson: Başbakanlıktaki partilerle ilgili olarak İngiltere Parlamentosu'nu yanılttım ama bunu kasıtlı yapmadım

Kaynak, Jessica Taylor, Avam Kamarası Fotoğraf altı yazısı, Parlamento karma komisyonunun soruşturması eski başbakan Johnson'un siyasi geleceği açısından hayati bir önem taşıyor

22 dakika önce

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, görevi sırasında Başbakanlıkta, hükümetinin koyduğu Covid kurallarını çiğneyen partiler verilmesiyle ilgili savunmasını yayımladı. Johnson savunmasında Avam Kamarası'nın, kendisinin ifadeleriyle yanıltıldığını kabul etti. Fakat bu açıklamaları iyi niyetle yaptığını, Parlamento'yu kasıtlı olarak yanıltmadığını söyledi.

Avam Kamarası'nı yanıltmakla suçlanan Boris Johnson, Parlamento'nun konuyu soruşturan Ayrıcalıklar Karma Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

Komisyon'un yayımlayacağı rapor Johnson'un siyasi geleceğini etkileyecek.

Johnson, televizyondan da canlı yayımlanacak oturumdan bir gün önce savunmasını kamuoyuna açıkladı.

Covid salgını sırasında hükümetin sıkı kapatma önlemleri ilan ettiği dönemde başbakanlık ve bakanlık binalarında, kuralları ihlal eden partiler düzenlendiği haberleri ilk kez 2021 yılında ortaya çıktı ve o sırada başbakan olan Johnson, bu konuda Avam Kamarası'nda kendisine yöneltilen soruları, bir çok kez, kurallara tamı tamına uyulduğunu söyleyerek yanıtladı.

Johnson daha sonra Avam Kamarası'nda söylediklerinin yanlış çıktığını kabul etti fakat söylediklerinin doğru olduğunu düşündüğünü, kendisine bu konuda güvence verildiğini, iyi niyetle hareket ettiğini söyledi.

Boris Johnson, Karma Komisyon'da sorgulanmadan bir gün önce bugün yayımladığı 52 sayfalık savunmasında da bu çizgiyi sürdürüyor ve Parlamento'daki açıklamalarını, o günlerde iyi niyetle ve gerçekten doğru olduğunu düşünüp inandığı şeyler temelinde yaptığını söylüyor.

Johnson, "Avam Kamarası'nı 1 Aralık 2021, 8 Aralık 2021 ya da diğer bir tarihte bilerek veya dikkatsizlik sonucu yanıltmış değilim. Böyle bir şey yapmayı asla aklımdan geçiremem" diye ekliyor.

Karar Johnson'un siyasi geleceğini etkileyecek

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin tecrübeli politikacılarından Harriet Harman başkanlığındaki Karma Komisyon, yürüttüğü soruşturmanın nihai sonucunu henüz açıklamadı.

Ancak Komisyon yayımladığı ara raporda Johnson'ın Parlamento'yu bir çok kez yanıltmış olabileceğini kaydetmişti.

Komisyon, Johnson'ın yazılı savunmasında da kendisini aklayacak yeni belgeler bulunmadığını kaydediyor.

Komisyon'un yarınki oturumunun üç saatten fazla sürmesi; 7 kişilik heyetin Johnson'ı sorgulaması bekleniyor.

Komisyon'da iktidardaki Muhafazaka Parti'den dört, İşçi Partisi'nden iki, İskoç Ulusal Partisi'nden bir üye var.

Eğer Komisyon Johnson'ın Parlamento'yu yanılttığına kanaat getirirse, daha sonra bunu dikkatsizlik sonucu mu yoksa bilerek ve isteyerek mi yaptığını değerlendirecek, ne tür bir ceza verilmesi gerektiği konusunda tavsiyede bulunacak.

Komisyon'un tavsiye edeceği cezanın verilebilmesi için Avam Kamarası'nda milletvekilleri tarafından da onaylanması gerekiyor.

Bu tür durumlarda verilebilecek cezalar, özürden Parlamento'dan ihraca kadar uzanabiliyor.

Bir milletvekiline verilen Parlamento'dan uzaklaştırma cezası 10 günü geçiyorsa, seçim bölgesinde ara seçime gidilmesi ihtimali de var.