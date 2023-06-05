Vision Pro: Apple'ın tanıttığı karma gerçeklik gözlüğünün özellikleri ne?

Kaynak, APPLE

bir saat önce

Teknoloji devi Apple'ın bugün başlayan geleneksel Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC), karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu tanıtıyor.

Teknoloji dünyasının gözü Apple'ın burada tanıtacağı gözlükteydi.

Gözlük, Apple'ın 2015'te piyasaya sürdüğü Apple Watch'tan (Apple Saat) sonra tanıttığı en önemli yeni ürün.

Apple CEO'su Tim Cook'un açılış konuşmasında gözlüğü "geleceğin ürünü" ve "ilk giyilebilir bilgisayar" olarak tanıttı.

Vision Pro'nun devrimsel nitelikte olduğunu söyleyen Cook, tanıtımı "bu sadece başlangıç" diyerek sonlandırdı.

Gözlük sessiz çalışacak ve ısı yaymayacak şekilde tasarlandı. Yeni bir işletim sistemi olan VisionOS ile çalışacak. Yeni bir uygulama dükkanı olacak ancak Apple Store'daki iPhone ve iPad uygulamaları da gözlükte kullanılabilecek.

Tanıtımı süren gözlüğün satış fiyatı 3499 Amerikan dolarından başlayacak ve gelecek yıl başından itibaren satışa sunulacak.

Harici pil

Gözlük hem sanal hem de artırılmış gerçeklik deneyimi sunacak.

Kayak gözlüklerine benzeyen Apple'ın tasarımı, harici pil sayesinde, piyasadaki rakiplerinden daha hafif ve küçük.

Yani kullanıcılar gözlüğe kabloyla bağlanan bir harici pil taşımak zorunda kalacaklar.

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Görsel efektler stüdyosu Magnopus'tan Sol Rogers BBC'ye yaptığı açıklamada, sanal gerçeklik sektörünün bu ürünle bir gecede değişmeyeceğini, ancak Apple'ın tasarımının bu teknolojiye bir "değer ve güvenilirlik" getireceğini söyledi.

Rogers, Apple bir üründe başarıyı yakaladığında bunun bizim "dijital ve fiziksel gerçekliğimizi yeniden tanımladığını ve olağandışının olağan hale geldiği bir geleceğe doğru yönlendiğimizi" düşünüyor.

Apple'ın California Cupertino'daki ana merkezinde düzenlenen ve teknoloji dünyasını bir araya getiren WWDC, 9 Haziran'a kadar sürecek.

Konferans Apple'ın websitesi ve YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.

Kızgın yarış

OpenAI'ın yapay zeka sohbet motoru ChatGPT'nin yükselişinden bu yana, bu teknolojinin iPhone, iPad ve Apple saatlere entegre edilmesine dair bir beklenti var.

Apple, yapay zeka yarışında şu ana kadar rakipleri Microsoft ve Google'dan daha sessizdi.

Ancak Apple'ın son iş ilanlarına bakılırsa, şirketin yapay zekadaki uzmanlığını artırmak istediği görülüyor.

Apple'ın WWDC'de 15 inçlik (38 cm) MacBook Air dizüstü bilgisayarını tanıtması ve iOS işletim sisteminde yapılacak yenilikleri duyurması da bekleniyor.

Wall Street Journal, Apple'ın kullanıcıların ruh sağlıklarını kayıt altına alabilecekleri bir iPhone uygulaması tanıtacağını da yazdı.

Facebook'un sahibi Meta da karma gerçeklik gözlüklerine çok büüyk yatırımlar yapıyor ancak gözlüklerin ağır olması ve uzun süre kullanıldığında başağrısı, baş dönmesi gibi etkilerinin olması sektörün beklediği gelişimi gösterememesi neden oldu.