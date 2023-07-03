Victoria Amelina: Ukraynalı yazar Kramatorsk’taki saldırıda hayatını kaybetti

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Victoria Amelina ülkenin en beğenilen genç yazarlarındandı

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George Wright | BBC News

Ukrayna’nın ödüllü genç yazarlarından Victoria Amelina, Rusya’nın geçen hafta Salı günü Kramatorsk kentindeki bir pizza restoranına düzenlediği roketli saldırıda aldığı yaraların ardından hayatını kaybetti.

Savaş suçları üzerine de araştırmalar yürüten Amelina, saldırıda hayatını kaybeden 13. kişi oldu.

Yazarlar birliği PEN’in Ukrayna şubesi, “Doktorlar hayatını kurtarmak için her şeyi yaptı fakat yaraları çok derindi” dedi.

İnsan hakları savunucuları bu saldırının bir savaş suçu olduğu görüşünde.

Kramatorsk kenti Ukrayna kontrolünde yer alıyor fakat Rus işgali altındaki bölgelere çok yakın.

37 yaşındaki Amelina, kentin popüler restoranlarından Ria Lounge’da Kolombiyalı yazarlar ve gazetecilerle yemek yiyordu.

Saldırıda yaklaşık 60 kişi de yaralanmıştı.

PEN Ukrayna, Amelina’nın Cumartesi günü hayatını kaybettiğini açıkladı:

“Büyük bir üzüntüyle, Victoria Amelina’nın kalbinin 1 Temmuz’da atmayı bıraktığını duyuruyoruz.

“Hayatının son günlerinde ailesi ve arkadaşları onu yalnız bırakmadı.”

Ülkenin en beğenilen genç yazarlarından Amelina, Rusya’nın geçen yıl giriştiği işgalin ardından savaş suçlarını belgelemeye başlamıştı.

Cephe hattındaki çocuklara da yardım ediyordu.

Geçen yıl İzyum kenti yakınlarından Rus birlikleri tarafından kaçırılıp öldürülen çocuk yazarı Volodymyr Vakulenko’nun günlüğünü de o ortaya çıkarmıştı.

Kurgu olmayan ilk İngilizce kitabı “Savaş ve Adalet Günlüğü: Savaşı inceleyen kadınları incelemek” yayıma hazırlanıyordu.

Savaş suçlarını inceleyen Truth Hounds, PEN ile birlikte yaptığı ortak açıklamada “Savaş suçlarını inceleyen Amelina da savaş suçu mağduru oldu” dedi.

Amelina Twitter profiline sabitlediği bir paylaşımında, Ukrayna’da bombalanmış bir fotoğrafla birlikte şu mesajı paylaşmıştı:

“Fotoğraftaki benim.

“Ben Ukraynalı bir yazarım. Ukraynalı büyük şairlerin portreleri hep çantamdadır. Kitapların, sanat eserlerinin ve çocuğumun fotoğraflarını çekmem gerekirdi. Ama bunun yerine Rusya’nın savaş suçlarını inceleyip bitmeyen bombardımanların sesini dinlemem gerekiyor.