NATO, Ukrayna’nın savaş devam ederken üye olmamasına karar verdi

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11 Temmuz 2023, 19:01 +03 Güncelleme bir saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’nın henüz üye olması için vaktin gelmediğini duyurdu.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi’nin ilk gününün ardından konuşan Stoltenberg, Ukrayna’nın NATO standartlarına gelmesi için birkaç yıllık bir programın oluşturulduğunu belirtti.

Yeni bir NATO-Ukrayna konseyinin kurulduğunu ve ilk toplantısının yarın Vilnius'ta bulunan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile yapılacağını aktardı.

Ukrayna’nın birliğe gerekli koşullar hayata geçince ve müttefikler karar verince katılacağını belirten Stoltenberg, “müttefiklerin savaş devam ederken Ukrayna’nın tam bir üye olmaması gerektiğine kadar verdiğini” söyledi.

Aynı zamanda Ukrayna’nın savunma ve güvenlik kurumlarını modernize etmesi gerektiğini de ekledi.

Zelenskiy ise sosyal medyadan paylaştığı mesajında NATO’ya üye olmaları için bir takvimin oluşturulmamasının saçmalık olduğunu söyledi.