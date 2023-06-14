Silvio Berlusconi için devlet töreniyle cenaze düzenlendi, 'ulusal yas' ilanı tartışma yarattı

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Cenaze Milano Katedrali’ne getiriliyor

Yazan, Övgü Pınar

Unvan, Muhabir



Bildirdiği yer Roma

bir saat önce

Pazartesi günü hayatını kaybeden eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi için Milano Katedrali’nde cenaze töreni yapıldı. Devlet töreniyle uğurlanan Berlusconi anısına bugün ülkede ulusal yas ilan edilmesi ise tartışmalara yol açtı.

86 yaşındaki Berlusconi’nin memleketi Milano’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından ülke çapında resmi binalarda bayraklar yarıya indirilmişti.

Berlusconi’nin partisi Haydi İtalya’nın da içinde yer aldığı koalisyon hükümeti, cenaze töreninin yapıldığı Çarşamba gününü ulusal yas ilan etti. Parlamento da çalışmalarına ara verdi.

Milano Katedrali’nde (Duomo) düzenlenen cenazeye İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Başbakan Giorgia Meloni de dahil devletin en üst kademeleri ve yabancı ülkelerden temsilciler de katıldı.

Törene katılan uluslararası liderler arasında Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ve Irak Devlet Başkanı Abdullatif Reşid de bulunuyordu.

Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik cenazeye katıldı.

2300 kişinin kabul edildiği katedralde ilk sırada Berlusconi’nin iki evliliğinden olan 5 çocuğu ile sevgilisi Marta Fascina yer aldı. Cenazeyi Milano Başpiskoposu Mario Delpini yönetti.

Katedralin önündeki meydanda da geniş güvenlik önlemleri arasında binlerce kişi toplandı. Kalabalık arasında, Berlusconi’nin 1986’da satın alıp 2017’de sattığı AC Milan takımının bayrakları da görüldü.

Zaman zaman "Tek başkan, tek bir başkan var" gibi tezahüratlar ve "Zıplamayan komünisttir" gibi sloganlar duyuldu.

Ulusal yas tartışması

Daha önce eski başbakanlar için devlet töreniyle cenaze düzenlense de ilk kez bir başbakan için ulusal yas ilan edilmesi tartışmalara neden oldu.

Hükümetin 12-14 Haziran tarihleri arasında bayrakların yarıya indirilmesi ve cenaze günü ulusal yas ilan etme kararına tepkiler geldi.

Berlusconi’nin cinsiyetçi sözlü saldırıda bulunmasıyla hatırlanan Demokratik Parti’nin eski başkanı Rosy Bindi, ‘’Berlusconi gibi bölücü biri için ulusal yas ilan edilmesi bence uygunsuz’’ dedi.

İtalyan Solu partisi lideri Nicola Fratoianni de ulusal yası abartılı bulduğunu söyledi.

Sosyal medyada da ulusal yasa karşı çıkan çok sayıda mesaj yayımlandı, bu etiket en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

Siena’daki Yabancılar Üniversitesi’nin rektörü Tomaso Montanari’nin üniversitedeki bayrakları yarıya indirmeme kararı da polemikleri artırdı. Rektör, ‘’Berlusconi’nin tarihe damgasını vurduğu doğru ama bunu, dünyayı ve İtalya’yı bulduğundan çok daha kötü bırakarak yaptı’’ dedi.

Bu kararın bir kesimden tepki çekmesi üzerine rektöre destek amaçlı imza kampanyası başlatıldı ve bir gün içinde yaklaşık 80 bin kişi imza verdi.

Cenaze günü Berlusconi’nin çocukları Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora ve Luigi birçok ulusal gazeteye tam sayfa reklam vererek babalarına şu mesajla veda etti: