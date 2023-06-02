Belçika’da kürtaj yaptıran kadın çalışanı işten çıkaran işverene ‘cinsel ayrımcılık’ cezası

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Belçika’da çalışan her dört kadından üçü, hamilelik veya annelik nedeniyle iş yerinde en az bir kez ayrımcılık, olumsuz durum, eşit olmayan muamele veya gerginlik yaşıyor.

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Lahey

bir saat önce

Belçika’da ilk kez bir işveren, kürtaj yaptıran kadın çalışanını işten çıkardığı için, “cinsel ayrımcılık” yaptığı gerekçesiyle suçlu bulundu.

İşveren, kadın çalışana altı ay brüt maaş ödemeye mahkum edildi.

Belçika Kadın-Erkek Eşitliği Enstitüsü’ne (IGVM) göre, bu karar, kürtaj nedeniyle işten çıkarılmanın bir tür cinsiyet ayrımcılığı olduğunu açıkça teyit etmesi bakımından önemli bir emsal teşkil ediyor.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, ülkenin Flaman kesiminde bakım sektöründe çalışan kadın, işverenine hamile olduğunu ve bunu sonlandırmak istediğini bildirdi.

Belçikalı işveren, kürtajdan birkaç gün önce, kadın çalışana “bir performans incelemesi” yapılacağını iletti.

Kürtajdan sonraki ikinci iş gününde de "performansın sulandırılması ve güvenin kırılması" gerekçesiyle kadının sözleşmesi feshedildi.

Belçika Kadın-Erkek Eşitliği Enstitüsü, kadın çalışan adına iş mahkemesine başvurdu.

Enstitüye göre, mahkeme bir süre önce, “işten çıkarmanın kürtajdan kaynaklandığına ve bu nedenle cinsiyete dayalı ayrımcılık oluşturduğuna” karar verdi.

Mahkeme, işverenin, işten çıkarma gerekçelerine ilişkin nesnel bir kanıt sunamadığına işaret etti.

Mahkemeye göre, işten çıkarmanın zamanlaması ile ciddi bir yeniden değerlendirmenin yapılmamış olması, işe son verme ve gebeliğin sonlandırılması arasında bir bağlantı olduğunu düşündürüyor.

Bu nedenle mahkeme, işvereni, kadın çalışana altı aylık brüt maaş ödemeye mahkum etti.

Mahkeme, işveren tarafından IGVM'ye de sembolik olarak 1 euroluk tazminat ödenmesine karar verdi.

İşveren, kararı temyiz etmedi.

Enstitüye göre, bu, kürtaj nedeniyle işten çıkarılmanın bir tür cinsiyet ayrımcılığı olduğunu açıkça teyit eden ilk karar. Bu nedenle de, önemli bir emsal oluşturuyor.

IGVM Müdür Yardımcısı Liesbet Stevens, kamu yayıncısı VRT’ye yaptığı açıklamada, "Mahkemenin kararı, kadınların istemeden hamile kalabilecekleri ve bunu erken sonlandırmaya karar verebilecekleri için işten çıkarılmaması gerektiği konusunda açık bir mesajıdır" dedi.

Enstitüsü'ye göre, yasal düzenlemelere rağmen hamilelik ve doğumla ilgili ayrımcılık hala Belçika'da büyük bir sorun.

Belçika’da çalışan her dört kadından üçü, hamilelik veya annelik nedeniyle iş yerinde en az bir kez ayrımcılık, olumsuz durum, eşit olmayan muamele veya gerginlik yaşıyor.