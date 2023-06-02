Ekrem İmamoğlu ne yapacak, seçenekleri neler?

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bir saat önce

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 2019’daki yerel seçimlerinden beri Türkiye siyasetinin en çok konuşulan isimlerinden biri.

İmamoğlu, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Millet İttifakı’nın en çok çalışan ve en çok miting yapan siyasetçilerinden oldu.

28 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen ardından ise Ekrem İmamoğlu’nun hem sosyal medyada paylaştığı videoda hem de İstanbul’un fethinin kutlamaları sırasında yaptığı konuşmada “değişime” işaret etti.

Peki İmamoğlu bu değişimle neyi kastediyor?

İmamoğlu’nun sözlerinde siyasi kariyerinde nasıl bir yol seçeceğine dair hangi ipuçları var?

CHP’de liderliğe soyunmak ya da kendi partisini kurmak gibi bir yol izler mi?

İmamoğlu’nun hakkındaki davalar ve siyasi yasak getirilmesi ihtimali kariyerini nasıl etkiler?