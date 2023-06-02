TBMM'de yeni yasama dönemi nasıl başladı?

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, TBMM 2. dönem açılış töreni

bir saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28'inci yasama dönemi bugün başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin en yaşlı üye olarak Geçici Başkan sıfatıyla yönettiği ilk oturumda, milletvekilleri sırayla yemin ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yarın Meclis'te yemin edecek.

Bugün önce TBMM Başkanı Mustafa Şentop görevi geçici olarak Devlet Bahçeli’ye teslim etti.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Meclis'te törenle selamladı. Erdoğan, yemin töreninin ilk bölümünü Meclis'te kendisine ayrılan locadan izledi.

Meclis oturumu saat 14.00'te başladı. İlk oturumda, İstiklal Marşı'nın ardından önce Bahçeli yemin etti. Ardından milletvekilleri tek tek yemin etmeye başladı. Bahçeli yemin öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden göreve seçilmesi nedeniyle kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ilk kez oturumu locadan izledi. Kılıçdaroğlu'nu muhalefet, Erdoğan'ı ise AKP ve MHP milletvekilleri alkışlayarak ayağa kalktı.

Milletvekilleri, göreve başlarken şu şekilde yemin etti:

"Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay, tahliyesine ilişkin dosyanın Yargıtay'da ilgili daireye gönderilmemesi nedeniyle bugün yemin töreninde bulunmuyor.

Herhangi bir nedenle ilk birleşime katılamayan milletvekilleri, sonra yemin edebilecek.

Yemin töreni ile Meclis Başkanı seçim süreci de başlayacak. Meclis Başkanı seçildikten sonra Başkanlık Divanı ve komisyonlar oluşturulacak.

Meclis İçtüzüğü’ne göre, TBMM Genel Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu’nun milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarını ilanını takip eden üçüncü gün toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yarın saat 14.00’te TBMM Genel Kurulu’nda yemin ederek görevine başlayacak.

Erdoğan saat 15.00’te Anıtkabir’i ziyaret edecek, 17.00’de Beştepe’de tebrikleri kabul edecek, akşam Çankaya Köşkü’nde bazı ülkelerin devlet başkanlarının da katıldığı yemekli bir program düzenleyecek.