Teksas'ta bir havaalanı çalışanı, uçak motoruna kapıldıktan sonra hayatını kaybetti

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26 dakika önce

Teksas'ta bir havaalanı personeli, Delta Hava Yolları uçağının motoruna kapıldıktan sonra hayatını kaybetti.

Yetkililer, iniş yapan Delta uçağının tek motoru çalışır halde kapıya doğru ilerlediğini, o sırada yer hizmetleri görevlisinin uçağın motoru tarafından "yutulduğunu" söyledi.

İşveren olan Unifi Aviation adlı şirket, ilk soruşturmanın olayın güvenlik prosedürleriyle ilgisi olmadığını gösterdiğini, ancak henüz nedeninin netleşmediğini belirtti.

Ayrıca soruşturma başlatan Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, Delta Hava Yolları ile temas halinde olduğunu ve "bilgi toplama sürecinin" devam ettiğini söyledi.

Cuma gecesi Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan ayrılan Airbus A319 tipi uçak, San Antonio'ya iniş yapmıştı.

Delta'nın yer hizmetleri operasyonları için anlaşmalı olduğu Unifi Aviation çalışanının ismi henüz kamuoyuna açıklanmadı.

Unifi Aviation, "İlk incelemelerimize göre olayın şirketimizin operasyonel süreci, güvenlik prosedürleri ve politikalarıyla ilgisi yok" dedi.

Delta ise yaptığı açıklamada, "Bu zor dönemde tüm desteğimiz hayatını kaybeden kişinin ailesi, arkadaşları ve sevdikleriyle birlikte" ifadelerini kullandı.

Havayolu ayrıca başlatılan soruşturma kapsamında yetkililerle birlikte çalıştığını söyledi.

Çarşamba günü, Piedmont Hava Yolları'na, Alabama'da 6 ay önce yaşanan benzer bir olay nedeniyle Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi (OSHA) tarafından 15. bin 625 dolar para cezası verildi.