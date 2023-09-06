Rolling Stones yıllar sonra yeni albümle dönüyor

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Hackney Diamonds, 2021 yılında hayatını kaybeden grubun davulcusu Charlie Watts'ın ölümünden sonraki ilk albüm olacak

39 dakika önce

Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Rolling Stones, Ağustos ayı sonunda yerel bir gazete ilanı ile ilk sinyalini verdikleri yeni albümünü bugün yapacakları bir etkinlikle duyurmaya hazırlanıyor.

Hackney Diamonds adını taşıyan albüm, grubun 2005 yılından bu yana yayımlayacakları ilk orijinal stüdyo albümü olacak.

İngiltere’nin başkenti Londra’nın doğusundaki Hackney bölgesinde yapılacak etkinlik, grubun YouTube sayfasından da canlı olarak izlenebilecek. Etkinlik, talk show sunucusu Jimmy Fallon tarafından sunulacak.

Grubun etkinlikte yeni dönem ve yeni albümlerini de konuşması bekleniyor.

1962 yılında kurulan Rolling Stones, klasik rock müziğin en önemli gruplarından birisi olarak gösteriliyor.

Grup resmi olarak olmasa da, geçtiğimiz hafta Hackney’de ücretsiz olarak süpermarketlerde dağıtılan Hackney Gazetesi’nde verilen bir ilanla albüme dair ilk sinyalleri vermişti.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Grubun hayranları Çarşamba günü etkinliğin yapılacağı salonun önünde büyük kalabalıklar oluşturdu

Gazeteye verilen kurgusal bir cam tamircisi ilanında grubun 31. stüdyo albümlerine dair ilan bir sürü ipucu bulunduruyor. Bunlardan birisi Stones’un ünlü dudak logosunun minyatür bir versiyonunun “İ” harfinin üzerindeki nokta olması.

Kurgu olarak tasarlanmış cam tamiri dükkanın tıpkı grup gibi 1962’de kurulmuş olması bu ipuçlarından diğeri.

Albümünün ismi camı tamir dükkanı “Hackney Diamonds” ile aynı olacağı düşünülüyor. Dükkan ismi aynı zamanda Stones’un 1978 yılında çıkardığı “Some Girls” albümü ile aynı fonta sahip olması bu izlenimi güçlendiriyor.

Eski bir doğu Londra argosu olan “Hackney Diamonds”, özellikle soygun sırasında kırılan pencerelerin camlarını tarif etmek için kullanılıyor.

Gazete ilanında müşterilerin fiyat teklifi almak için arayabilecekleri bir telefon numarası da mevcut.

Gazete ilanı reklam kampanyasının sadece bir parçası.

Bunun yanında ünlü dudak logosu Londra, New York, Los Angeles, Paris ve dünya çapındaki başka şehirlerdeki ikonik binalara yansıtıldı.

Kaynak, X / @RollingStones Fotoğraf altı yazısı, Grubun meşhur dudak logosu Paris dahil birçok metropolde duvarlara yansıtıldı

Yeni Stones albümü, 2016'da blues cover şarkılarından oluşan Blue and Lonesome'dan bu yana ilk albüm ve 2005'teki A Bigger Bang'den bu yana ilk orijinal albüm olacak.

Davulcu Charlie Watts'ın Ağustos 2021'de 80 yaşında gırtlak kanseri nedeniyle ölmesinden bu yana grubun ilk albümü olacak.

Yıldızın ölmeden önce grupla birlikte yeni davul parçaları kaydettiği biliniyor.

Gitarist Keith Richards, Ekim 2021’de Los Angeles Times gazetesine verdiği röportajda, “Charlie Watts'ın son şarkısını duymadınız" diyerek bu kayıtların yeni albümde kullanılacağına dair ipucu vermişti.

Richards, “Eğer her şey kapatılmamış olsaydı, bu lanet şeyi bitirebilirdik" diyerek Covid-19’un albümü geciktirdiğini ifade etmişti.

Kaynak, X Fotoğraf altı yazısı, Reklam Hackney Gazette'in üçüncü sayfasında yer aldı

Aynı röportajda grubun solisti Mick Jagger ise “Yaptığımız çok sayıda parça var, bu nedenle tur bittiğinde bu konuda nerede olduğumuzu değerlendirip yola devam edeceğiz” diye konuşmuştu.

Grubun kurucu üyelerinden olan Bill Wyman otuz yıldan sonra, Watts’a veda şarkısı kayıt etmek için gruba davet edildi.

Haziran ayında adı açıklanmayan bir kaynak The Sun gazetesine "Bill grubu yıllardır bir arada görmüyordu ama Charlie'yi her zaman sevmişti. Bu albüm aslında Charlie'ye bir saygı duruşu niteliğinde, o yüzden hayır diyemedi" dedi.