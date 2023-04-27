Ukrayna savaşı: Bahmut'u savunan askerler cephane sıkıntısı çekiyor, desteğin azalmasından korkuyor

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Jonathan Beale | BBC Savunma Muhabiri, Bahmut

Rusya'nın aylardır Ukrayna'nın doğusunda ele geçirmeye çalıştığı Bahmut şehrinin çeperinde çaresizce tutunmaya çalışan Ukrayna güçlerine ateş desteği çağrısı yapılıyor.

17. Tank Taburu da bu çağrıyı alan birliklerden biri. Bir yıl önce Volodimir ve askerleri BM-21 Grad roketatarlarının 40 namlusunu tek seferde Rus hedeflerine ateşlerken, şimdi her seferinde sadece birkaç tane ateşleyebiliyorlar.

"Silahımız için yeterli cephane yok" diyor.

Rus kuvvetleri her geçen gün şehri ele geçirme hedefine daha da yaklaşıyor, ama bunun bedeli çok ağır oluyor.

Volodimir daha fazlasını yapamadıkları için hayal kırıklığını ifade ediyor: "Orada ölen adamlarımıza daha fazla destek sağlayabilirdik."

Ukrayna'nın kendi Grad mühimmat stoklarını çoktan tükettiğini, diğer ülkelerden temin edilen roketlere bel bağladığını söylüyor. Malzemelerin Çek Cumhuriyeti, Romanya ve Pakistan'dan geldiğini, Pakistan'dan gelen roketlerin "iyi kalite olmadığını" belirtiyor.

Ukrayna'nın daha fazla silah ve mühimmat talebi savaş uzadıkça daha da yüksek sesle dile getirilir oldu. Şu anda odak noktasında büyük bir saldırı hazırlığı var. Ama Ukrayna sadece pozisyonunu korumak için bile büyük kaynaklar harcamak zorunda kalıyor.

Yakın zamanda tank ve zırhlı araçlar gibi modern silahlar edinmiş olmasına rağmen, daha çok Sovyet döneminden kalma eski cephaneliğine bel bağlamaya devam ediyor.

Rus yapımı Buk hava savunma sistemi hala en değerli silahlarından biri. Bunlar uçakları, insansız hava araçlarını ve füzeleri hedef alabiliyor.

Bu sofistike silahlar, Rusya'nın hava kontrolünü ele geçirmesini engellemeye yardımcı oldu.

Cephe hattının ilerisinde, ormanlık bir alanda gizlenmiş bir tanesine yaklaşıyoruz.

Buk komutanı Josef, bunun "Rusya için bir numaralı hedef" olduğunu söylüyor. Bu da onu korumak için gösterilen aşırı özeni anlaşılır kılıyor.

Radarıyla birlikte uzun araç kamuflajla kaplı derin bir çukura gömülü. Normalde dört füze kapasiteli araç üzerinde iki gri füze var.

Nisan ayı başlarında internete sızan gizli Pentagon belgeleri, Ukrayna savaşıyla ilgili haritalar, çizelgeler ve fotoğraflar içeriyor ve savaş hakkında toplanan detaylı istihbaratı gözler önüne seriyordu.

Josef'e bu belgelerde Buk füzelerinde ciddi bir eksiklik olduğuna vurgu yapılmasının doğru olup olmadığını soruyorum. "Hayır, bu doğru değil" diyor.

Ancak Buk'un bakımının zor olduğunu ve daha fazlasına ihtiyaç olduğunu kabul ediyor.

Josef sızdırılan ABD istihbarat raporlarının bazı içeriklerine itiraz etmekle kalmıyor, gerçekten herhangi bir sırrı açığa çıkarıp çıkarmadıklarını da sorguluyor.

"Amerikalılara neden kızalım ki?" diyor:

"Rusların 20 yıldır sahip olduğu bilgileri verdiler diye mi? Saçmalık!"

Ona göre Rusya, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin kapasitesiyle ilgili bilgiye zaten sahipti.

Ancak Rusya hala Ukrayna'nın beklenen saldırısının ne zaman ve nereye yapılacağını bilmiyor. Bu, Ukrayna'nın 1.300 km'lik cephe hattı boyunca hissedilen baskının bir kısmını hafifletmek ve toprakları geri almak için kilit önemde olacak. Rusya'nın bazı güçlerini yeniden yönlendirmesi gerekecek.

'Cephaneye ihtiyacımız var'

Ukrayna bu saldırıyı yürütmek için yeni birlikleri silahlandırmak ve donatmak zorunda. Oysa her iki taraf da cepheyi takviye etmekte zorlanıyor.

Bahmut yakınlarındaki bir başka noktada, 80. Tugay'a bağlı Ukrayna birlikleri, Rusya'nın ilerleyişini püskürtmek için şimdiden günde yüzlerce topçu mermisi harcıyor.

Batı'nın sağladığı silahların bir kısmını zaten kullanıyorlar. Serhiy ve adamları İngiliz yapımı L119 hafif topçu silahını kullanıyor. Ancak o da mermi stoklamak zorunda kaldıklarını, günde ortalama 30 mermi attıklarını söylüyor.

"Şu an için yeterince insanımız var. Ama cephaneye ihtiyacımız var. Mühimmat en önemlisi" diyor.

Serhiy'e bu yılın Ukrayna için bir kırılma yılı olup olmadığını soruyorum. "Eğer bu yıl saldırıya geçer ve topraklarımızı geri alırsak, o zaman kazanırız" diye yanıtlıyor:

"Ama bu gerçekleşmezse, savaşı 5-10 yıl daha sürdürecek kaynağa sahip değiliz."

Grad'ın komutanı Volodimir daha da açık sözlü. "Ülke tükenmiş durumda, ekonomi de öyle" diyor.

Ve Ukrayna'nın bu yıl savaş alanındaki eylemleri belirleyici olmazsa Batı'nın desteğinin azalabileceğinden korkuyor: