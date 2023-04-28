Kılıçdaroğlu’ndan seçim vaadi: ‘Atatürk Havalimanı uzay araştırmalarının merkezi olacak’

Kaynak, CHP Fotoğraf altı yazısı, Kemal Kılıçdaroğlu, vaadini sosyal medya hesaplarında paylaştığı video ile duyurdu

18 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın 14 Mayıs seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanmaları halinde kapatılan Atatürk Havalimanı’nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getireceklerini söyledi.

İstanbul’un Bakırköy ilçesine bağlı Yeşilköy semtinde bulunan havalimanı, ilk olarak 1900’lerin başlarında askeri amaçlarla semtin adıyla hizmete açılmış, ardından da 1950’li yıllardan itibaren uluslararası bir havalimanı olarak faaliyet göstermişti.

Ancak Ekim 2018’de İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla birlikte Atatürk Havalimanı da kapatıldı. Pistleri sökülen havalimanını yalnızca Cumhurbaşkanı dahil devlet görevlileriyle, yabancı devlet insanlarının ulaşımı için kullanılıyor.

Buna tepki gösteren Kılıçdaroğlu ise, sosyal medya hesaplarında yayımladığı videoda, “Densizler böyle bir yerin pistlerini kırdı, diğer pistleri de kendileri için özel havalimanı olarak kullanıyorlar. Ne ala memleket değil mi? Halkı kov, kendin için havalimanını gasp et” dedi.

İktidara gelmeleri durumunda havalimanı ile ilgili planlarının ne olacağını “Atatürk yaşasaydı oranın ne olmasını isterdi?” sorusuyla uzun süredir düşündüğünü belirten Kılıçdaroğlu, “İktidara geldikten hemen sonra Atatürk Havalimanı’nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getireceğiz” diye konuştu.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Play video, "Kılıçdaroğlu’ndan seçim vaadi: ‘Atatürk Havalimanı uzay araştırmalarının merkezi olacak’", Duration 5,21 05:21 Video altyazısı, Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'nda kurulacak uzay çalışmaları merkezi için Fatih Özmen ve Eren Özmen'le beraber çalışacaklarını söyledi

'Atatürk'ün gönlü Musk’ın kendi başına uzayı kolonize etmesine el vermezdi'

Bugün yaşaması durumunda Atatürk’ün gönlünün, uzay araştırmaları alanında çalışan iş insanı Elon Musk’ın kendi başına uzayı kolonize etmesine razı gelmeyeceğini savunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Bize istikbalin göklerde olduğunu öğreten atamızın adını taşıyan bu merkez, havacılık ve uzay sanayimizin dinamosu olacak."

'Özmen ailesiyle birlikte yapacağız'

Kaynak, sncorp.com Fotoğraf altı yazısı, Eren Özmen ve Fatih Özmen

CHP lideri, projeyi Amerika’daki Sierra Nevada Corporation (SNC) şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen’le yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Özmen ailesine teklifini ilettiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Biz kendi mekiklerimizi geliştireceğiz. Bu pistlerde bunları yapacağız” dedi

SNC, ABD merkezli uzay sistemleri, ticari yörünge taşımacılığı, mikro uydular, enerji, tele-tıp ve nanoteknoloji gibi konularda faaliyet gösteren bir teknoloji şirketi.

Şirket, astronotları yerküre alçak yörüngesine uçuracak ticari personel taşıma yeteneğini geliştirecek, NASA tarafından seçilen üç firmadan birisi.

SNC, "Dream Chaser" ("Rüya Avcısı"), adı verilen uzay uçağını tasarladı.

Bunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Dream Chaser uzay mekiği 2015’te Marslı filminde kullanılmıştır. Türkiye’nin kendi Dream Chaser’ları da olacak" dedi.

Vecihi Hürkuş, Ahmet Ali Çelikten ve Mehmet Fazıl Bey kimdir?

Kaynak, Yapı Kredi Yayınları Fotoğraf altı yazısı, Vecihi Hürkuş

Kılıçdaroğlu, videosunda 1911-12’de kurulan Teyyare Mektebi ile birlikte Vecihi Hürkuş, Ahmet Ali Çelikten ve Mehmet Fazıl Bey gibi isimlere de atıfta bulundu ve Yeşilköy’ün Türk havacılığının ve Türkiye’nin savunmasındaki en temel unsurlardan olan hava kuvvetlerinin doğduğu ve büyüdüğü yer olduğunu belirtti.

Bu üç Türk havacı ismin de ortak özelliği, yollarının bir dönem Yeşilköy Teyyare Mektebi’nden geçmesi.

Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi olan Vecihi Hürkuş, Türk havacılık tarihinin en önemli isimleri arasında gösteriliyor. Hürkuş, Türkiye'nin ilk yerli uçağını üretti ve 73 yaşındayken 1969 yılında hayatını kaybetti.

Tayyare Mektebi’nden mezun olan Hürkuş, uçak düşüren ilk Türk tayyarecisi olarak anılıyor.

Ahmet Ali Çelikten de tıpkı Vecihi Hürkuş gibi Tayyare Mektebi mezunu. Ailesi, bugünkü adı Nijerya olan Bornu’dan İzmir’e göçen Çelikten, dünya havacılık tarihinin de ilk siyah pilotu olarak biliniyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla birlikte pilotluğa da devam eden Çelikten, 1928 yılında Hava Müşteşarlığı'na atandı, 1949 yılında da ordudan emekli oldu. 86 yaşındayken 1969 yılında da öldü.

Türk asker ve pilot olan Mehmet Fazıl, 1914 yılında Yeşilköy Tayyare Mektebi Başöğretmenliğine atandı.