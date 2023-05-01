Kral Charles, taç giyme töreninde kullanılmış tahta oturacak

Kaynak, PA Media Fotoğraf altı yazısı, Kral Charles ve Kraliçe Camilla Mart ayında Kraliyet Nakış Yüksek Okulu'nu ziyaret ederek tahtta kullanılacak yeni koltuk yüzünü görmüştü

Yazan, Charley Adams

Unvan, BBC News

bir saat önce

İngiltere'de Kral Charles taç giyme törenini sürdürülebilir bir etkinlik haline getirme çabasının parçası olarak, daha önce Kral 5. George tarafından kullanılmış tahta yeni yüz geçirip kullanmayı tercih etti.

6 Mayıs Cumartesi günü yapılacak törende tacını giyecek olan Kral 3. Charles, dedesi Kral George'un 1937'deki taç giyme töreninde kullandığı tahta oturacak.

Taht olarak kullanılacak koltuğun yüzü değiştirildi; ön ve arka tarafında ise orijinal kraliyet arması duruyor.

Kraliçe Camilla da aynısından bir başka koltuğa oturacak. O da Ana Kraliçe'nin yine 1937'deki taç giyme töreni sırasında oturduğu koltuk.

Fakat bu koltuktaki orijinal kraliyet armalarınin yerini Kraliyet Nakış Yüksek Okulu'nda (RSN) işlenen yenileri aldı.

Kral 3. Charles törende mümkün olduğunca kullanılmış, geri dönüştürülmüş eşya kullanılmasını istedi.

Kraliyet Koleksiyonları Vakfı'nda Kral'a Ait Sanat Eserleri bölümünün uzman yardımcısı Caroline de Guitaut, "Böylece koltuklara küçük değişikliklerle yeni bir hayat verilmiş oluyor. Hem tarihi eşyalar olarak saygı görüyor hem de gelecek için yenileniyorlar" diyor.

Kaynak, PA Media Fotoğraf altı yazısı, Kraliçe İkinci Elizabeth ile eşi Edinburgh Dükü için özel yapılmış 'hanedan koltukları' Kral Üçüncü Charles ve eşi Camilla için yüz değiştirdi

Geleneksel taç giyme töreninin gereği olarak Kral Üçüncü Charles o gün bir dizi farklı koltukta oturacak.

Önce "hanedan koltuğu"na oturup sonra tacı giyeceği koltuğa, daha sonra da taht koltuğuna geçecek.

Kraliçe Camilla da tacını hanedan koltuğunda takacak, sonra taht koltuğuna oturacak.

Hanedan koltukları da daha önce Kral Charles'ın annesi ve babası, Kraliçe İkinci Elizabeth ile eşi Edinburgh Dükü Philip tarafından 1953 yılındaki taç giyme töreninde kullanılmıştı.

Bunlar da yüzleri değiştirilerek ve işlemeli harfler yeni kral ve kraliçeye göre değiştirilerek yenilendi ve yeniden kullanılacak.

Koltuk yüzlerindeki el işlemeleri, 150. kuruluş yılını geçen sene kutlayan ve şimdiye kadar beş taç giyme törenine hizmet eden Kraliyet Nakış Yüksek Okulu tarafından yenilendi.

Kaynak, PA Media

Koltuk yüzlerinin değiştirilmesi işini ise döşemecilikte önde gelen bir aile firması olan AT Cronin Atölyesi iki ayda tamamladı.

Taç giyme töreninde Kral ve Kraliçe'nin oturacağı koltukların yüzleri geleneksel döşemecilik yöntemleriyle yapılırken, 100 kişinin oturacağı izleyici koltuğunun yapımında da yerli meşe ağacı ve mavi kadife kumaş kullanıldı.

Bu koltuklar 6 Mayıs Cumartesi günü yapılacak taç giyme töreni sonrasında açık artırmayla satılacak ve gelirleri de hayır kuruluşlarına bağışlanacak.

Doğa koruma ve sürdürülebilirlik konularında çok titiz olduğu bilinen Kral Charles'ın taç giyme töreni dolayısıyla ayrıca ilkokullara 200 bin paket kır çiçeği tohumu gönderiliyor.