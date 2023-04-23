Die Aktuelle dergisinin genel yayın yönetmeni, Schumacher ile yapılan 'yapay zeka röportajı' sonrası kovuldu

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Alman Die Aktuelle Dergisi, efsane F1 pilotu Michael Schumacher ile yapay zeka teknolojisini kullanarak yapılan "röportajın" ardından genel yayın yönetmeninin görevine son verdi.

Dergi, Schumacher ailesinden özür diledi.

Yedi kez Formula 1’de dünya şampiyonu olan Michael Schumacher, Aralık 2013'te kayak kazası geçirerek başından ağır yaralanmış ve komaya girmişti.

Schumacher, Eylül 2014'ten beri evinde tutuluyor; son sağlık durumu ise kamuoyuna açıklanmıyor.

Onun mahremiyetine büyük özen gösteren Schumacher ailesi, 10 yıldır Alman pilotun tek bir fotoğrafının bile basına sızmamasını sağlamıştı.

Die Aktuelle, son sayısını "Michael Schumacher, ilk röportaj" başlığının yer aldığı kapakla çıktı. Kapakta ayrıca 54 yaşındaki Schumacher'in gülümsediği bir fotoğraf vardı.

Fotoğraf altı yazısı, Almanya'da yayımlanan Die Aktuelle'nin 15 Nisan'daki ön kapağı

Röportaj metni, charatcter.ai isimli bir yapay zeka programı tarafından üretildi. Metinde Schumacher’in sağlığı ve ailesine dair üretilmiş ifadeler yer aldı.

Metinde, “Takımımın yardımıyla kendi başıma ayakta durabiliyorum ve hatta birkaç adım yavaşça yürüyebiliyorum”, “Eşim ve çocuklarım benim için birer lütuftu ve onlar olmasaydı bunu başaramazdım” gibi ifadeler yer aldı.

Aile ise, Cuma günü yaptığı açıklamada dergiye karşı dava açacaklarını duyurdu. Hafta sonu ise derginin yayıncısı tarafından bir özür metni yayımlandı.

Funke medya grubunun Genel Müdürü Bianca Pohlmann, “Bu tatsız ve yanıltıcı makale asla yayımlanmamalıydı” dedi.

Pohlman, röportajın, kendilerinin ve okurlarının beklediği gazetecilik standartlarını karşılamadığını da sözlerine ekledi ve 2009 yılından bu yana Die Aktuelle’in Genel Yayın Yönetmeni olan Anne Hoffmann’ın görevine son verildiğini duyurdu.