ABD Dışişleri Bakanı Blinken Atina'da Türkiye ve Yunanistan'a diyalog çağrısı yaptı: Anlaşmazlıklar diplomatik yollarla çözülmeli

48 dakika önce

Stelyo Berberakis / Atina

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, deprem bölgesini de ziyaret ettiği Türkiye’den sonra Yunanistan’da temaslarda bulundu. Blinken, Türkiye ve Yunanistan'a diyalog çağrısı yaptı.

Antony Blinken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin Türkiye-Yunanistan ilişkileri konusundaki sorularını yanıtladı.

Blinken, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası Türkiye’ye yardım eli uzatan ülkelerin başında geldiği için Yunanistan’a teşekkür etti.

Daha sonra “Birbiriyle dost ve müttefik olan Yunanistan ile Türkiye arasındaki uzatmalı anlaşmazlıkların varlığının farkındayız" diyen Blinken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anlaşmazlıklar gerginlik yaratıyor. Anlaşmazlıkların, daha da büyümesine fırsat verilmemesi için diplomasi ve diyalog yoluyla çözülmesi gerek. Anlaşmazlıkların giderilmesinin hem Yunanistan’ın hem de Türkiye’nin çıkarına olacağına ve iki ülke arasındaki işbirliği olanaklarını artıracağına inanıyoruz.”

Dendias: İnsani yardımlar sürecek

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da gazetecilerin sorularını yanıtlarken “Türkiye’deki deprem bölgelerine gönderilen her türlü insani yardımların devam edeceğini” söyledi.

Dendias, “Bu yardımlarımızın karşılığında Türkiye’den hiçbir şey beklemiyoruz. Azap içinde bulunan insanlara yardımcı olmak görevimizdir. Toplumlararası ilişikilerin yapıcı olması, siyasi ilişkileri de elbette olumlu etkileyecektir” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Dendias’tan önce Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile de ikili bir görüşme yaptı.

Blinken bu görüşmede de Yunanistan’ın Türkiye’ye yardım eli uzatmasından dolayı Miçotakis’e teşekkür etti.