Fransa'da 18-25 yaş arasına prezervatif bedava olacak

Kaynak, Getty Images

9 Aralık 2022, 16:04 +03 Güncelleme 50 dakika önce

Fransa’da, cinsel yolla bulaşan hastalıkların yayılmasını azaltmak için gençlere gelecek aydan itibaren bedava prezervatif dağıtılacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu yeni önlemi gençlerin sağlığı konusundaki bir etkinlikte açıkladı.

Macron, gençlerin bedava prezervatifleri eczanelerden alabileceğini söyledi ve kararı “doğum kontrolünde küçük bir devrim” diye tanımladı.

Fransa’da 2020 ve 2021’de cinsel yolla bulaşan hastalıklarda % 30 artış görüldü.

Bedava prezervatifin dışında, cinsel hastalıkların yayılmasını önlemeyi hedefleyen ve doğum kontrol yöntemlerine erişimi geliştiren tedbirler açıklandı.

2018’de Fransa hükümeti, bir doktor ya da ebenin reçete verdiği, eczanelerden alınan prezervatiflerin parasını geri ödeme uygulaması başlatmıştı.

Geçtiğimiz aylarda da 26 yaşına kadar tüm kadınlara doğum kontrolü bedava yapılmıştı. Daha öne doğum kontrol gereçleri 18 yaş ve daha küçüklere bedavaydı.