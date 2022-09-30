F﻿as, Adidas'tan Cezayir Milli Takımı forma tasarımını değiştirmesini istedi

Kaynak, ADIDAS Fotoğraf altı yazısı, ﻿Adidas'ın Cezayir Milli Takımı için yaptığı yeni tasarım birkaç gün önce açıklandı.

26 dakika önce

Malu Cursino BBC News

Fas Kültür Bakanlığı, Cezayir Milli Takımı’nın yeni formalarında Fas kültürünün kullanılması nedeniyle spor giyim devi Adidas’ı suçladı.

Adidas tasarımın, Cezayir’deki Mechouar Sarayı’ndan esinlendiğini söylüyor.

Ancak bakanlığın avukatı, geometrik mavi, cam göbeği ve sarı tasarımların Fas’taki mozaiklerde sık görülen zellij adlı desen olduğunu söyledi.

Komşu iki ülke Fas ve Cezayir hala Batı Sahra’da toprak anlaşmazlığı yaşıyor ve gerilimli bir geçmişe sahip.

Avukat Murat Elajouti Facebook’ta yaptığı açıklamada, Fas Kültür Bakanlığı adına Adidas’a bir yasal uyarı yaptığını söyledi.

Elajouti, Adidas Yönetim Kurulu Başkanı Kasper Rorsted’e yazdığı mektupta, yeni tasarımın kültür yağmacılığı ve “Fas kültürel mirasından hırsızlık ve bağlamı dışında kullanılması” olduğunu söyledi.

Avukat, Alman firmasından tasarımı iki hafta içinde kaldırmasını talep etti.

Elajouti ayrıca, Cezayir’in 2022-2023 sezonu formalarının “bu zellij kültürel unsurunun kimliğinin kaybına ve bozulmasına katkı sağladığını” savundu.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Fas Kültür Bakanlığı, tasarımın Fas'a özgü zellij stiline çok benzediğini savunuyor.

Neredeyse 2 bin kilometrelik ortak sınıra sahip olan Cezayir ve Fas, Fransa’dan bağımsızlıklarını kazanmalarından bu yana bu konuda gerilim yaşıyor.

İki ülke Fas’ın Cezayir’deki toprak talebi nedeniyle 1963’te Kum Savaşı adlı çatışmaya girişmişti.

Daha sonra da Cezayir, Batı Sahra’nın Fas’tan bağımsızlığı için savaşan Polisario Cephesi’ne destek vermiş ve 1975-1991 arasında Batı Sahra Savaşı yaşanmıştı.

Sınır 1994’te de İslamcı militanların Fas’ın Marakeş kentindeki bir oteli bombalamasından sonra güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştı.