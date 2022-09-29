V﻿ahşi yaşamın korunması, birçok türün yeniden çoğalmasını sağladı

Kaynak, DANIEL MIRLEA / REWILDING EUROPE

51 dakika önce

Yeni yayımlanan bir rapora göre, Avrupa'da vahşi yaşamın korunması için atılan adımlar, birçok türün çoğalmasını ve daha sağlıklı koşullarda yaşamasını sağladı.

Bozkurtlar, Avrasya kunduzu, Avrupa bizonları ve gri foklar, azalan sayılarının hızla yeniden artışa geçtiği ve daha geniş bir coğrafi alana yayıldığı tespit edilen türlerden sadece bazıları.

"﻿Avrupa'da Vahşi Yaşama Dönüş" isimli doğa koruma grubu tarafından yayımlanan rapor için Zoological Society of London (Londra Zooloji Topluluğu), BirdLife International ve European Bird Census Council (Avrupa Kuş Nüfus Sayım Konseyi) bir araya gelerek Avrupa'da yaşayan 50 farklı türü inceledi.

2022 A﻿vrupa Vahşi Yaşamın Dönüşü Raporu, 2013'te yapılan araştırmada elde edilen verilerle bugün elde edilen verileri karşılaştırıyor.

Avrupa'da Vahşi Yaşama Dönüş'ün yöneticisi Frans Schepers, "Bu yeni rapor sadece Avrupa'da hangi türlerin yeniden iyileşmeye başladığını değil, neden toparlandığını ve nüfuslarının arttığını da bize gösteriyor" dedi:

"Başarı hikayelerinden örnekler alarak vahşi yaşamın en iyi şekilde geri döndürülmesini sağlayabiliriz. Bu rapor aynı zamanda iyileşmenin devam etmesi ve daha çok türün bundan faydalanabilmesi için birçok alanda çok çalışmamız gerektiğini gösteriyor."

B﻿ozkurtlar, rapora göre, en güçlü başarı hikayesini gösterdi. İnsan nüfusu hızlı bir artışa geçmeden önce 18. yüzyılda Avrupa'nın birçok yerinde bulunan bozkurtlar, bu tarihlerden sonra hızla azaldı. 1965-2016 arasında sayıları yeniden yükselişe geçen bu türün nüfusunda, bu 50 yılda yüzde 1800 artış görüldü.

Y﻿abani kazlar, kızıl akbabalar, büyük akbalıkçıllar ve Dalmaçya pelikanları gibi bazı kuş türleri de çok hızlı bir iyileşme gösterdi. Rapora göre bu gelişimde Avrupa Birliği Kuşlar ve Yaşam Alanları Yönetimleri tarafından uygulamaya konan doğayı koruyucu yasal düzenlemeler ile arazi kullanımında izlenen politika değişimleri etkili oldu.

Rapor için örnek olarak alınıp incelenen tüm türlerin sayısında artış gözlenmedi. Örneğin halkalı fokları, küresel ısınmayla birlikte çok geniş buz kitleleri eridiği ve çoğalma alanları çok küçüldüğü için belirsiz bir gelecek bekliyor.

A﻿ncak yine de, raporun ana yazarı Sophie Ledger'a göre son bulgular umut vaat ediyor: