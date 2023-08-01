Kanada'da bir ilk: Her bir sigaraya uyarı mesajları konulacak

Kaynak, Health Canada

47 dakika önce

Kanada, gençlerin sigaraya başlamasını önlemek ve içenleri de bırakmaya teşvik etmek için, paketlerdeki her bir sigaraya tek tek sağlık uyarıları koyma kararı alan ilk ülke oldu.

İngilizce ve Fransızca uyarılarda “Sigara kansere yol açar” ve “Her bir nefeste zehir” uyarıları yer alacak.

Gelecek yıldan itibaren de Kanadalılar sigaralardaki uyarıları görmeye başlayacak.

Sigara imalatçıları Temmuz 2024’ten itibaren uzun sigaralara uyarıları koymak zorunda. Nisan 2025’ten sonra da tüm boyutlardaki sigaralar ve küçük purolarda uyarılar yer alacak.

Sigara filtrelerinde yer alacak uyarılarda, sigaranın çocuklara, organlara zarar verdiği, iktidarsızlığa ve lösemiye yol açtığı belirtilecek.

Mayıs ayında yetkililer, yeni kuralların tütün ürünlerindeki uyarılardan kaçınmayı imkansız hale getirileceğini söylemişti.

Kanada 2035 itibarıyla tütün kullanımını nüfusun yüzde 5’ine indirmeyi amaçlıyor.

Kanada’da 1989’dan bu yana sigara paketlerine uyarı mesajları koyuyor ve 2000 yılında resimli uyarı mesajları yer almaya başladı.

Tütün kullanımı Kanada’da her yıl 48 bin kişinin ölümüne yol açıyor.

Sigara kullanımı, akciğer kanseri, kalp hastalıkları ve felçte başlıca risk faktörlerinden biri olarak görülüyor.