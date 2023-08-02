Trump'ın 2020 seçim sonuçlarına müdahale davasında iddianame açıklandı: Nelerle suçlanıyor?

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Donald Trump 2024 başkanlık seçimleri için de Cumhuriyetçi Parti'den adaylığını açıklamıştı.

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Bir önceki ABD Başkanı Donald Trump, resmen, 2020'de Joe Biden'e a karşı kaybettiği başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale etmeye çalışmakla suçlandı.

Trump'a yönelik "2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarına müdahale etme" suçlamaları hakkındaki iddianame açıklandı.

İddianame Trump'ı "hile, dolandırıcılık ve aldatmaca yoluyla federal hükümet fonksiyonlarını zayıflatmak, engellemek ve bozmak için komplo kurma" ile suçluyor.

Özel savcı Jack Smith ve ekibinin hazırladığı 45 sayfalık iddianamede Trump'a şu dört suçlama yöneltiliyor;

ABD'yi dolandırmaya yönelik komplo

ABD vatandaşlarının haklarına karşı komplo

Resmi soruşturmayı engellemeye yönelik girişim

Bir tanığa müdahale

İddianame, 6 Ocak 2021'de Trump taraftarlarının Amerikan Kongresi'ni basması ve onu çevreleyen olaylara odaklanıyor.

77 yaşındaki Trump ise iddiaları reddediyor. 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'den aday adaylığını açıklayan Trump, son iddianame için de "saçmalık" yorumunu yaptı.

Trump'ın suçlamalarla ilgili olarak Perşembe günü Washington, DC'de hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Trump hakkında hali hazırda açılmış iki dava daha var; biri gizli belgeleri yanlış yönetmek, diğeri de porno yıldızına yapılan sus payı ödemesini örtmek için iş kayıtlarında sahtekarlık yapmak.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Soruşturmayı yürüten özel savcı Jack Smith

'Amerikan demokrasisine yönelik eşi benzeri görülmemiş bir saldırı'

Trump'ın seçim sonuçlarına müdahale etmekle suçlandığı davada, Kasım 2020'deki seçimlerle Ocak 2021'deki Kongre baskını arasında yaşanılan olaylar inceleniyor.

Soruşturmayı yürüten savcı Smith "6 Ocak 2021'de ulusumuzun başkentine yapılan saldırı, Amerikan demokrasisinin merkezine yapılan eşi benzeri görülmemiş bir saldırıydı" dedi.

Smith iddianameyle ilgili gazetecilere yaptığı özette, yargı sürecinin hızlı işlemesi çağrısı yaptı ve eski başkanın "suçu ispatlanana kadar suçsuz sayılması gerektiğini" hatırlattı.

İddianamede komplolarda rolü olan 6 kişiden daha, isimleri verilmeden bahsediliyor: dört avukat, bir Adalet Bakanlığı yetkilisi ve bir siyasi danışman.

Savcılar Trump'ın 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarına yönelik olaraksa "Bu iddialar yalandı ve sanık da bunların yalan olduğunu biliyordu" dedi.

Soruşturmada görevli savcılar ayrıca Trump'ın dönemin başkan yardımcısı Mike Pence'i, Biden'ın 6 Ocak 2021'de başkanlık görevini resmi olarak almasını engellemesi için ikna etmeye çalıştığını ancak başaramadığını da ifade ediyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Trump taraftarları 6 Ocak 2021'de ABD Kongresi'ni basarak Biden'ın başkanlığını engellemeye çalışmıştı

Trump'ın 2024 seçimleri için kampanya ekibi, iddianameyi "seçimlere müdahale" olarak niteledi ve Trump'a yönelik bu hareketlerin "Nazi Almanyası, Sovyetler Birliği ve diğer otoriter, diktatörlük rejimlerini hatırlattığını" savundu.