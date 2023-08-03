Hollanda’da homofobik ve ırkçı tezahürat nedeniyle maçlar tatil edilebilecek

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Feyenoord-Ajax maçları gergin geçebiliyor

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Lahey



bir saat önce

Hollanda’da önümüzdeki hafta başlayacak 2023/24 futbol sezonu öncesi, stadyumlarda kötü tezahürat ve taşkınlıkların önlenmesi için kurallar sıkılaştırıldı.

Stadyumda oyuncu, hakem ve rakip taraftarlara yönelik homofobik, ayrımcı ve ırkçı tezahüratlar nedeniyle maçlara ara verilecek. Bunun sürmesi halinde ise maç tatil edilecek.

Üç kez 12 aydan fazla stadyum yasağı cezası alan fanatik taraftarlar ömür boyu stadyumlardan men edilecek.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı, Futbol Federasyonu (KNVB), kulüpler birliği, belediyeler, savcılık, polis, futbol, oyuncu ve hakem örgütleri ile taraftar derneklerinin temsilcileri, yeni sezon öncesi bir araya geldi.

Toplantıda, “misafirperver ve güvenli futbol için yol haritası” ele alındı.

Özellikle Covid salgını sonrası Hollanda’daki stadyumlarda yeniden artış gösteren kötü tezahürat ve kavgaların önlenmesi için kuralların sıkılaştırması kararlaştırıldı.

Stadyumlarda taraftarların maçlardan önce veya maç sırasında antisemitik, ırkçı veya diğer ayrımcı ifadeler içeren pankart taşıması ya da açmasına izin verilmeyecek.

Stadyumlarda homofobik, Yahudi karşıtı, ırkçı ve ayrımcı tezahürat ve marşlar yasaklanacak.

Hakem, futbolcu ya da rakip taraftarlara yönelik homofobik veya ayrımcı tezahürat halinde, hakemler maça ara verecek.

Kötü tezahüratların devam etmesi halinde maç tamamen durdurulabilecek.

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Hangi cezalar verilecek?

Yeni sezondan itibaren stadyumlara yasa dışı havai fişek sokanlar ya da atanlara beş yıl stadyuma giriş yasağı getirilecek.

Sahaya su şişesi, çakmak ya da benzeri cisimler atanlara üç yıla kadar stadyum yasağı cezası uygulanacak.

Yüzü kapatan malzemeleri bulunduran ya da taşıyanlar altı ay, yüzünü görevliler polis veya biyometrik uygulamalar tarafından tanınmasını imkansız kılacak şekilde kapatanlar da 18 ay stadyumlara alınmayacak.

Stadyum yasağını ihlal edenlere üç yıl daha men cezası verilecek.

İzinsiz olarak sahaya giren taraftarlar da, beş yıl stadyumlara alınmayacak.

Üç kez 12 ay ve üzeri stadyuma giriş yasağı cezası alan taraftarlar, ömür boyu stadlardan uzak kalacak.

Fanatik taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle UEFA ya da futbol federasyonu tarafından kulüplere verilen para cezaları, failler tarafından ödenecek.

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Yasakları ihlal eden fanatik taraftarlar hakkında polis ve savcılık tarafından cezai işlem başlatılacak.

Futbol Fanatikliği ve Ciddi Rahatsızlıklarla Mücadele Tedbirleri Yasası kapsamında, belediyelere, savcılara ve ceza mahkemelerine müdahale için ek yetkiler sağlanacak.

Statlardaki tehdit ve sindirme gibi davranışlar ceza hukuku kapsamında ele alınacak.

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Dilan Yeşilgöz, milyonlarca insanı birbirine bağlayan futbolda, ırkçılık ve şiddetin yer alamaması gerektiğini belirtti.

Yeşilgöz “Stadyumlar bizim bir arada olduğumuz ve futbol keyfi yaptığımız yerlerdir. Bunu her zaman koruyacağız. Milyonlarca taraftar, kulüp, belediye, polis ve savcılıkla birlikte, bu küçük azgın azınlığın üstesinden gelebiliriz” dedi.

Hollanda’daki stadyumlarda özellikle Ajax, antisemitik tezahürat ve marşların hedefi oluyor.

Amsterdam’da 2. Dünya Savaşı öncesi Yahudi nüfusun fazla olması ve bunların büyük bölümünün Ajax’ı desteklemesi nedeniyle, kulüp için “Yahudi takımı” deniyor.

Ajax’ın karşılaştığı birçok takımın taraftarları tarafından Yahudi karşıtı tezahüratlar yapılıyor, marşlar söyleniyor.

Ajax - Feyenoord maçları başta olmak üzere, aralarında ezeli rekabet bulunan birçok takımın maçlarında, taraftarlar arasında ciddi huzursuzluk yaşanıyor.