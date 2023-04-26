Kuzey İrlandalı Cumhuriyetçilerin partisi Sinn Fein, Kral Charles'ın taç giyme törenine katılacak

Kaynak, Niall Carson Fotoğraf altı yazısı, Sinn Fein'den Michelle O'Neill, Kraliçe İkinci Elizabeth'in ölümünden sonra Kuzey İrlanda'daki Hillsborough Kalesi'nde Kral Charles'a başsağlığı dilemişti

45 dakika önce

Kuzey İrlanda'nın en büyük siyasi partisi Sinn Fein'in Genel Başkan Yardımcısı Michelle O'Neill, Kral Üçüncü Charles'ın 6 Mayıs'ta yapılacak taç giyme töreni için gelen daveti kabul ettiğini açıkladı.

"Ben İrlandalı bir Cumhuriyetçiyim. Ama aynı zamanda adamızda yaşayan birçokları için bu taç giyme töreninin büyük önem taşıdığının da farkındayım" diyen Sinn Fein Genel Başkan Yardımcısı Michelle O'Neill "Bu adaların halkları arasında iyi ilişkiler inşa etmeye" kararlı olduğunu söyledi.

Kralın taç giyme törenine O'Neill'le birlikte yine Sinn Fein'den, Kuzey İrlanda Parlamentosu başkanı Alex Maskey de katılacak.

Tarihsel olarak Birleşik Krallık'tan ayrılarak İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmeyi hedefleyen Sinn Fein, son seçimlerde İngiltere ile birlikten yana olan ve çoğunlukla Protestanların desteklediği Demokratik Birlik Partisi'ni (DUP) geçerek özerk Kuzey İrlanda parlamentosunun birinci partisi haline geldi.

Sinn Fein lideri Michelle O'Neill aslında geçen Mayıs ayındaki son bölgesel seçimden sonra bölgenin başbakanı olacaktı. Fakat DUP'nin Sinn Fein ile ortak bölgesel yönetime katılmayı reddetmesi nedeniyle bu gerçekleşemiyor.

1998'de imzalanan Paskalya Barış Anlaşması'na kadar İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu IRA'nın siyasi kanadı olan Sinn Fein, tarihi ve siyasi olarak monarşiye ve onun özellikle Kuzey irlanda ile ilişkili rolüne de karşı.

Şimdiye kadar İngiltere merkezi parlamento seçimlerini kazanan Sinn Fein vekilleri, kısmen de Kraliyete bağlılık yemini etmeyi reddettikleri için Londra'da Avam Kamarası'ndaki sandalyelerini boş bırakıyorlardı. Partinin, Kralın taç giyme törenine katılma kararı bu bakımdan önemli.

Sinn Fein'in Kraliyet ile ilişkisi aslında 2012 yılında partinin o sıradaki lideri Martin McGuinnes'in Kraliçe İkinci Elizabeth'in elini sıkması ile dramatik bir dönüşüme uğramıştı.

Kral Üçüncü Charles'ın 6 Mayıs'ta yapılacak taç giyme törenine Kraliyet ailesinin yanı sıra İngiltere Başbakanı, Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası başkanları, devlet başkanları ve dünyadaki diğer kraliyet ailelerinin mensupları davetli.

Kuzey İrlanda'dan Sinn Fein'li politikacıların yanı sıra İngiltere ile birlikten yana Demokratik Birlik Partisi'nin lideri Jeffrey Donaldson da törene katılıyor.