Elon Musk, Tesla hisseleri davasında suçsuz bulundu

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Tesla'nın kurucularından Elon Musk, paylaştığı bir tweet ile hisselerde hile yaptığı iddiasıyla açılan davada suçsuz bulundu. Musk, tweet'inde Tesla'yı borsadan çekmeyi düşündüğünü; bu sebeple fonlarını güvence altına aldığını yazmıştı.

Şirkette hisse sahibi olan yatırımcılar, Ağustos 2018'de atılan bu tweet ile şirketin hisselerinde dalgalanma olduğunu ve bu sebeple milyarlarca dolar kaybettiklerini açıklayarak Musk'a dava açmıştı.

Musk, bu amaç için 72 milyar dolar ödeyeceğini de yine tweet'te belirtmişti ancak bu paylaşımda yazılanları hiçbir zaman gerçekleştirmedi.

Suçlu bulunsaydı Musk'ın milyarlarca dolar ceza ödemesi gerekecekti.

Üç haftadır süren davanın sonunda jürinin Musk'ın suçsuz olduğuna karar vermesi iki saatten kısa sürdü.

Musk, davanın, Tesla'nın merkezinin bulunduğu Texas'a taşınmasını talep etmiş; San Francisco'da adil yargılanmayacağını savunmuştu.

Ancak sonuç Musk'ı memnun etti, bunu da yine Twitter üzerinden "Neyse ki insanların irfanı galip geldi!" sözleriyle paylaştı:

"Jürinin oybirliğiyle Tesla 420 davasında beni suçsuz bulmasından büyük memnuniyert duyuyorum."

Musk, tweet'i paylaştığı 7 Ağustos 2018'de, ilk tweet'ten birkaç saat sonra bu proje için yatırımcıların destek verdiğini "teyit ettiğini" de yine twitter üzerinden duyurmuştu. Davacılar bunun da bir "yalan olduğunu" söyledi.

Tweet'lerden sonra hisseler hızla artmış, dalgalanmanın ardından Musk'un aslında böyle bir adım atmayacağı anlaşıldığında eski değerine düşmüştü.

Yatırımcılar için çalışan bir ekonomist, yatırımcıların bu tweet'lere dayanarak yaptıkları hisse alışverişlerinde 12 milyar dolar kaybettiğini savundu.

Bunun üzerine ABD'deki ilgili kurumlar Musk'a "yatırımcılara yalan söyleme" suçlamasıyla dava açtı. Musk, Tesla'nın yönetim kurulu başkanlığından çekilme ve 20 milyon dolar ödeme karşılığında uzlaşmayı kabul etti.

SpaceX ve Twitter'ın da sahibi olan Musk, üç hafta süren davada da Suudi Arabistan'ın bağımsız yatırım fonundan bu anlaşma karşılığında yatırım yapma sözünü "sözlü olarak aldığını" savundu.

9 saat süren savunmasında da "Sadece ben tweet attım diye bu, insanların inanıp gidip ona göre yatırım yapacağı anlamına gelmiyor" dedi.

Ancak davacılar, "fonların garanti altına alınması" ifadesinin, bir yatırımcının yazılı olmayan şekilde verdiği sözleri karşılamadığını savunuyordu.

Musk aynı zamanda, o dönemde Tesla'nın hisselerinin değer kazandığını, tweet'inden sonra da artmaya devam ettiğini; yani attığı tweetlerle hisselerdeki dalgalanmanın etkisi olup olmadığının ölçülemeyeceğini savundu.