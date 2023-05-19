Erdoğan CNN'e konuştu: Milletimin güçlü bir Türkiye demokrasisi adına hareket edeceğinden eminim

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN televizyonuna özel bir mülakat verdi. Erdoğan, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda seçmenlerin istikrara değer vermesini ve kendisini desteklemesini beklediğini vurgulayarak "Milletimin güçlü bir Türkiye demokrasisi adına hareket edeceğinden eminim" dedi.

Cumhur İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu sağladığını ve Türk halkının Meclis ayrı başkan ayrı gibi bir tutumda bulunmayacağını belirten Erdoğan, "İstikrar ve güven çok önemli. İstikrar arayanlar sandıkta gereğini yapacaktır" dedi.

Erdoğan, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda kilit rol oynayacağına ilişkin yorumları kabul etmediğini, nihai kararı seçmenin vereceğini söyledi.

Oğan ile pazarlık konusuna ilişkin olarak da Erdoğan, "Ben bu şekilde müzakere etmeyi seven biri değilim" dedi.

Erdoğan, muhalefetin mültecilerin kapsamlı bir şekilde sınır dışı edilmesi çağrılarının hatırlatılması üzerine yaklaşık bir milyon mülteciyi Suriye'ye dönmeye teşvik edeceğini söyledi.

"Türk STK'ları, Suriye'nin kuzeyindeki mültecilerin anavatanlarına dönebilmeleri için konutlar inşa ediyor. Bu süreç çoktan başladı. Bir milyon mülteciyi anavatanlarına dönmeye teşvik ediyoruz."

Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Türk ordusunun Suriye'den çekilmesi yönündeki talebi için de "Suriye'deki varlığımızın tek sebebi terörle mücadele, çekilme düşüncemiz yok" dedi.

Kendisini 2020'de "otokrat" olarak nitelendiren ABD Başkanı Joe Biden'ı da eleştiren Erdoğan, “Bir diktatör ikinci tur seçimlere girer mi?" diye sordu.

Mülakatı yapan Becky Anderson'ın Erdoğan'a, Cumartesi günü İstanbul’daki bir etkinlikte yaptığı konuşmada Biden için "Erdoğan’ı devirin emrini verdi" ifadesini kullandığını hatırlatması üzerine, "322 milletvekili ile parlamentoya girecek Cumhur İttifakı ve bunun başındaki insan da ikinci tura birinci olarak giriyor" dedi.

Ekonomi politikasının değişmeyeceğini belirten Erdoğan, "Faiz oranlarıyla birlikte enflasyon da düşecek" diye konuştu.

Putin ile 'özel' ilişki

Cumhurbaşkanı Erdoğan mülakatta ayrıca Türkiye'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "özel" bir ilişkisi olduğunu, Türkiye-Rusya ilişkilerinin geliştiğini söyledi.

İki ülkenin her alanda birbirine ihtiyacı olduğunu belirten Erdoğan, "Batı'nın yaptığı gibi Rusya'ya yaptırım uygulayacağımız bir noktada değiliz. Batı'nın yaptırımlarına bağlı değiliz. Biz güçlü bir devletiz ve Rusya ile olumlu ilişkilerimiz var." dedi.

Tahıl Koridoru Anlaşması'nın iki ay uzatılmasını hatırlatan Erdoğan "Bu, Başkan Putin ile olan özel ilişkimiz nedeniyle mümkün oldu" dedi.

Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliği başvurusuyla ilgili olarak ise Türkiye'nin henüz bu ülkenin üyeliğine hazır olmadığını belirtti.