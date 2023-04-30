Suriye'nin Tel Abyad kentinde patlayıcıların imhası sırasında iki Türk ve bir Suriyeli polis hayatını kaybetti

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30 Nisan 2023, 18:41 +03 Güncelleme 37 dakika önce

Suriye'nin Tel Abyad kentinde bulunan patlayıcıların imhası sırasında iki Türk ve bir Suriyeli polis hayatını kaybetti, 7'si Türk 11 polis yaralandı.

Olaya ilişkin Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Akçakale sorumluluk bölgesinde bulunan Tel Abyad bölgesi polis noktasında yapılan arama-tarama çalışmalarında, PKK-PYD terör örgütünün ülkemiz genelinde yapmayı planladığı bombalı saldırı eylemlerinde kullanacağı patlayıcı malzemeler tespit edilmiş olup bu patlayıcı maddeler infilak etmiştir” denildi.

Yaralı polislerin Akçakale Devlet Hastanesi'ne intikal ettirildiği ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi.