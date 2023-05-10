Ukrayna savaşı: AFP çalışanı Fransız gazeteci Arman Soldin, Bahmut yakınlarında hayatını kaybetti

Kaynak, Getty Images

Yazan, Antoinette Radford

Unvan, BBC News

10 dakika önce

32 yaşındaki bir Fransız gazeteci, Ukrayna'nın doğusundaki savaş bölgesinde çalışırken hayatını kaybetti.

Fransız Haber Ajansı AFP için çalışan Arman Soldin, Bahmut'un batısındaki Chasiv Yar kenti yakınlarında roket saldırısında öldü.

Salı günü TSİ 15.30 sıralarında, Ukraynalı askerler ile bir arada olan bir grup gazeteci roket saldırısına maruz kalmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Twitter'dan yaptığı paylaşımda Soldin'in savaşın ön saflarındaki çalışmalarını takdir etti, "Sevenlerinin ve çalışma arkadaşlarının acısını paylaşıyoruz" dedi.

AFP Başkanı Fabrice Fries, Soldin'in ölümünden dolayı "mahvolduklarını" ve bunun "Ukrayna'daki çatışmayı haberleştiren gazetecilerin her gün karşılaştıkları risk ve tehlikelerin korkunç bir hatırlatıcısı" olduğunu söyledi.

AFP Avrupa Direktörü Christine Buhagiar, Soldin için "hevesli, enerjik ve cesur" ifadelerini kullandı ve "kendisini mesleğine tamamen adadığını" söyledi.

Çok sayıda milletvekili bugün Soldin'i Fransa Ulusal Meclisi'nde andı.

Soldin, Rusya'nın işgalinden sonra AFP'den Ukrayna'ya giden ilk gazeteciler arasındaydı ve Eylül'den bu yana oradaydı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Soldin'in ailesine ve meslektaşlarına "içten taziyelerini" sundu ve gazetecinin "Hayatını, dünyayı gerçekler hakkında bilgi vermeye adadığını, mirasının yaşamaya devam edeceğini" söyledi.

Moskova ise Soldin'in ölümünden üzüntü duyduğunu açıkladı.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "Bu gazetecinin ölüm koşullarını anlamamız gerekiyor" dedi.

Beyaz Saray da dünyanın Rusya'nın işgalinin dehşetine ışık tutarken hayatlarını kaybeden gazetecilere "borçlu" olduğunu söyledi.

Gazetecileri Koruma Komitesi'ne göre Bosna-Hersek doğumlu Soldin, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'da çalışırken hayatını kaybeden 15'inci gazeteci.