İran'dan Suriye'ye 2010'dan bu yana en üst düzey ziyaret: Cumhurbaşkanı Reisi, Şam'a gitti

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3 Mayıs 2023, 12:29 +03 Güncelleme 43 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suriye'ye gitti. Reisi, başkent Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşecek. Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den bu yana ilk kez İran Cumhurbaşkanı ülkeyi ziyaret ediyor.

Suriye'de hükümet yanlısı Vatan gazetesi, Reisi'nin iki gün sürecek ziyaretinde enerji alanı da dahil bazı anlaşmaların imzalanacağını bildirdi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Reisi'nin heyetinde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan'ın yanı sıra petrol, maliye, savunma, yol ve şehirleşme, telekomünikasyon bakanları ile İran Merkez Bankası Başkanı'nın da bulunduğunu duyurdu.

Reisi'nin ziyareti nedeniyle, Şam'da yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Havaalanından Reisi'nin ziyaret edeceği Seyyide Zeyneb Camii'ne giden yol boyunca İran ve Suriye bayrakları asıldı.

İki ülke başkanlarının portrelerinin olduğu bilbordlarda Arapça ve Farsça "Hoşgeldiniz" yazıları yer aldı.

Tahran yönetimi, Suriye'deki iç savaş boyunca ekonomik, politik ve askeri olarak Esad yönetimini destekledi, rejimin kaybettiği bazı topraklarda kontrolü tekrar sağlamasında önemli rol oynadı.

İran ve Suudi Arabistan geçtiğimiz Mart ayında Çin'in arabuluculuğunda yedi yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması için adımlar atmış ve büyükelçiliklerin karşılıklı olarak tekrar açılması için anlaşmıştı.

Suriye'nin ise Arap Birliği'ne dönüşü gündemde.

Ziyareti öncesi İran yanlısı Lübnan merkezli Arapça yayın yapan Al Mayadeen televizyonuna konuşan Reisi, ziyaretinin, Suriye ve Lübnan Hizbullahı dahil diğer müttefiklerle bağları "sağlamlaştıracağını ve geliştireceğini" söyledi.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadori Jahromi dün yaptığı açıklamada, Suriye ile üst düzey ekonomik işbirliği yapmak istediklerini söyledi.

Jahromi, "Suriye'nin tekrar inşası sürecinde de işbirliği yapabiliriz" dedi.

İran'ın halen Suriye'ye telekom ve madencilik sektörlerinde destek verdiği biliniyor.

Esad hiçbir zaman İran güçlerinin Suriye'de saflarında savaştığını söylememiş, Tahran yönetiminin sadece askeri danışmanlık verdiğini belirtmişti.

Daha önce en son Eylül 2010'da, dönemin İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Şam'ı ziyaret etmişti.

Esad ise Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana iki kez Tahran'a gitti.