Erdoğan’ın seçim zaferi Hollanda ve Belçika medyasında: 'Erdoğan ilk turdan sonra favoriydi', 'Türkiye'de muhalefet için mucize olmadı'

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Belçika'da AKP'li seçmenler Erdoğan'ın 28 Mayıs'taki zaferini kutladı.

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, BBC Türkçe

Bildirdiği yer Lahey

29 Mayıs 2023, 12:42 +03 Güncelleme bir saat önce

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferiyle sonuçlanan cumhurbaşkanlığı seçimi, Hollanda ve Belçika medyasında geniş yer buldu.

Gazete, televizyon ve internet siteleri, sonuçları ilk haber olarak duyurdu.

Seçime ilişkin gelişmeleri gün boyu Türkiye’deki muhabirleri aracılığıyla aktaran Hollandalı kamu yayıncısı NOS, sonuçları, “YSK, Erdoğan’ın seçimleri kazandığını doğruladı” başlığıyla duyurdu.

NOS’un haberinde, “Başlangıçta, muhalefetin yıllardır ilk kez Erdoğan'ı yenme şansının yüksek olması bekleniyordu. Son anketlerde Kılıçdaroğlu öndeydi. Ancak Erdoğan ilk turdan sonra zaten favoriydi” dendi.

Haberde, “birkaç ay önce patlak veren enflasyon ve deprem felaketi gibi ülkedeki büyük sorunlara rağmen Erdoğan’ın, halkın büyük bir kesimi nezdindeki popülaritesini korumayı başardığı” vurgulandı.

RTL Haber kanalı da, “Erdoğan Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandı, rakibi yenilgiyi kabul etti” başlığını kullandı.

Türkiye’deki muhalefetin bu kez birleşip tek bir adayla seçime gittiğine vurgu yapan RTL, bu nedenle Erdoğan’ın ilk kez ikinci tura kaldığını belirtti.

'Son yılların en adaletsiz seçimi'

Kaynak, Getty Images

Hollanda kanalı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “son yılların en adaletsiz seçimden söz ettiğine” yer verdi.

RTL Haber, “Türkiye'de seçimler ne kadar adil?” başlıklı bir dosya yayınladı. Haberde, “TRT, Erdoğan’a 32 saat, Kılıçdaroğlu’na 32 dakika ayırdı” ifadesine yer verildi.

Hollanda’nın önde gelen gazetelerinden De Telegraaf, “Gergin geçen seçim kampanyasının ardından Erdoğan bir kez daha Türkiye Cumhurbaşkanı oldu” manşetini attı.

De Volkskrant gazetesi, “Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi” başlıklı manşet haberinde, “Kılıçdaroğlu, son yılların en adaletsiz seçimini kaybettiğini itiraf etti, taraftarlarını demokrasi mücadelesini sürdürmeye çağırdı” dendi.

Ülkenin etkili gazetelerinden NRC de, “Erdoğan yeniden seçildi” başlıklı haberinde, “Bu zaferle Erdoğan, 20 yıllık saltanatını 5 yıl daha uzattı” yorumuna yer verdi.

Gazete, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’nin, daha kesin sonuçlar açıklanmadan Erdoğan’ı kutladığını aktardı.

'Putin, Zelenskiy ve Taliban tebrik etti'

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Amsterdam'da Erdoğan destekçileri 28 Mayıs seçim sonucunu kutladı.

AD gazetesi sonuçları, “Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandı, Putin ve Zelenskiy tebrik etti” başlığıyla duyurdu.

Gazete, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Brezilya Cumhurbaşkanı Lula gibi liderlerin yanı sıra, Afganistan'da Taliban lideri Muhammed Hasan Akhund’ub Erdoğan’ı tebrik ettiğini ve “Türkiye ile dostane ilişkileri sürdürmeyi umduğunu” söylediğini yazdı.

Belçika’da Flamanca yayın yapan kamu yayıncısı VRT, “Erdoğan Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandı. Rakibi Kılıçdaroğlu zor bir gelecek öngörüyor” manşetini kullandı.

'Mutlak hükümdara dönüşüyor'

Televizyonun bir başka haberinde de, cumhurbaşkanlığı seçimlerini etkileyen, “montaj görüntüler, yapay zeka ve seks kasetleri” gibi bilgi kirliliği yaratan etkenlere ayrıntılı yer verdi.

VRT, sonuçların ardından,”Uluslararası çapta övülen reformcu mutlak hükümdara dönüşüyor: Recep Tayyip Erdoğan 20 yılda tüm gücü ele geçirdi” başlığıyla bir portre yayınladı.

Haberde, Türkiye henüz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a veda etmiyor. 20 yıldır iktidarda. O 20 yılda Erdoğan, uluslararası üne sahip bir reformcudan gerçek bir otokrat haline geldi. 2016'daki başarısız darbeden sonra neredeyse tüm gücü kendisine aldı” görüşüne yer verildi.

Erdoğan’ın, “Türkiye’nin laik karakterine çok kez meydan okuduğunu” belirten VRT’ye göre, Cumhurbaşkanı’nın otoriter yönetim tarzı giderek daha belirgin hale geldi.

Haberde, şunlara yer verildi:

“Medyayı büyük ölçüde devlet kontrolüne aldı, gazeteciler hapse atıldı ve sosyal medyaya sıkı denetimler getirdi. Ayrıca Kürt azınlığa yönelik baskıyı artırdı.”

'Yenilmez lider Erdoğan 5 yol daha Türkiye’nin hakimi'

Kaynak, Getty Images

Fransızca kamu yayıncısı RTFB de, “Yenilmez lider Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yeniden seçildi ve 5 yıl daha Türkiye'nin hakimi oldu” ifadesine yer verdi.

Televizyon, Kılıçdaroğlu’nun, bu sonuçtan sonra ülkeyi bekleyen zorluklardan dolayı üzgün olduğunu vurguladı.

Flamanca yayımlanan De Standaard gazetesi, “Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı, rakibi 'adaletsiz seçimlerden' bahsediyor” başlığını kullandı.

De Morgen gazetesi, “Erdoğan seçim zaferini ilan etti” başlıklı haberinde, seçime ilişkin gelişmeleri ve muhalefetin açıklamalarını aktardı.

Het Nieuwsblad gazetesi de, Erdoğan’ın, “Mezara kadar birlikteyiz” sözlerini balığa taşıdı.

Fransızca yayınlanan Le Soir gazetesi, “Ebedi kazanan Recep Tayyip Erdoğan” başlığını kullandı.

Gazete, “Milliyetçi dalgada sörf yapan Recep Tayyip Erdoğan, rakiplerinin benzeri görülmemiş birlikteliğine rağmen kazandı” yorumuna yer verdi.

Le Soir’in haberinde şöyle dendi:

“Türkiye'de muhalefet için bir mucize olmadı. Erdoğan karşıtlığını arkasında birleştiren ve Türkiye cumhurbaşkanını ikinci tura katılmaya zorlayan ilk aday olan Kemal Kılıçdaroğlu, en azından önümüzdeki 5 yıl boyunca on milyonlarca Türk'ün umutlarını gömerek Pazar günü kaybetti.”

La Libre gazetesi de, seçim sonuçlarının “Erdoğan’ı 5 yıl daha Türkiye'nin efendisi yaptığını” vurguladı.

Gazeteye göre, “ne seçmenlerin bir kısmının değişim ve açıklık arzusu, ne Türkiye'nin altını oyan şiddetli enflasyon, ne özgürlüklere getirilen kısıtlamalar; güvenlik ve istikrar arzusuna karşı gelemedi.”