Rekabet Kurumu, iki katına çıkan kırmızı et fiyatlarına ilişkin inceleme başlattı

Rekabet Kurumu, Ramazan Bayramı öncesinde kırmızı et fiyatlarında spekülatif fiyat artışı ya da arz kısıtlanması olup olmadığının tespiti için ön araştırma başlattı.

Uzun zamandır yükselen gıda enflasyonuna paralel olarak kırmızı et fiyatları da artmıştı.

İkinci sırada yüzde 15 ile şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri gelirken üçüncü sırada yüzde 11’lik bir artışla yumurta ve yumurta ürünleri yer aldı.

Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin geçen hafta için yayımladığı fiyatlarda da her bir kırmızı et çeşidinin yıllık olarak yüzde 100’ün üzerinde zamlandığını görmek mümkün.