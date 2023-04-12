2028 Avrupa Şampiyonası: Türkiye'den sonra Birleşik Krallık - İrlanda Cumhuriyeti ortaklığı da dosyayı UEFA'ya iletti

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Türkiye Futbol Federasyonu temsilcileri

7 dakika önce

2028 Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye’den, Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti ortaklığı da adaylık dosyasını UEFA'ya sundu.

Yaklaşık 5 sene sonra yapılacak turnuvanın düzenleyicisi olmak için bu iki dosya yarışacak.

Ev sahibi Ekim ayında belli olacak.

İngiltere son olarak 1996’daki Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapmıştı.

Öte yandan İngiltere 2020 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapan 11 ülke arasında da yer almıştı.

İskoçya ve İngiltere'de final de dahil toplam 12 karşılaşma oynandı.

Türkiye’nin bu turnuvada ev sahipliği bulunmuyor.

TFF’nin adaylık dosyası için İsviçre’de konuşan Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nüket Küçükel Ezberci, “Sahne sırasının Türkiye’ye geldiğine inanıyoruz” şeklinde konuşmuştu.

Ezberci, dosyalarının uluslararası tanıtımında, “Türkiye'nin adaylıklarının avantajlarını en doğru şekilde anlatacağız” dedi.

Bu, Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası için yaptığı 6. başvuru oldu.

UEFA’nın en büyük kulüp organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi finali bu yıl İstanbul’da oynanacak.

Türk Futbol Federasyonu yetkilileri, bu tecrübelerin adaylık şansını güçlendirdiğini söylüyor.

İngiltere’nin İrlanda Cumhuriyeti ile ortak adaylık dosyasında ise, daha önceki tüm turnuvalardan daha fazla bilet sağlancağına vurgu yapılıyor.

Londra’daki Wembley, Tottenham Hotspur, St James' Park ve Villa Park maçların oynanabileceği stadyumlar olarak gösterildi.

Ortak adaylık dosyasında Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya’daki stadyumlarda da karşılaşma oynanması planlanıyor.

İngiltere ve İrlanda Cumhuriyeti’nin ortak adaylık direktörü olan Debbie Hewitt, “Beşli ortaklığımız, rekorlar kıran ve unutulmaz bir Avrupa Şampiyonası ortaya çıkaracak” dedi.

Hewitt, beşli ortaklık ifadesiyle, Birleşik Krallığı oluşturan dört unsur; İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’nın yanında diğer ortak ülke İrlanda Cumhuriyeti’ni kast ediyor.

2032 dosyası da teslim edildi

İngiltere’nin adaylık başvurusuna gölge yapabilecek bir olay da halen hafızalarda yer alıyor.

Londra’da 2021 yılında İtalya ile İngiltere arasında oynanan Avrupa Şampiyonası final maçı, yaşanan olaylarla da hatırlanıyor.

Söz konusu karşılaşmada binlerce biletsiz taraftar, gişeleri farklı yollarla aşarak tribünlere girmeyi başarmıştı.

Türkiye aynı zamanda 2032 Avrupa Şampiyonası için de ayrı bir adaylık dosyasını UEFA’ya sundu.

Bugün İtalya da aynı turnuva için aday ülke dosyasını UEFA’ya iletti.