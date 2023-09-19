Meme kanseri ile mücadelesini Instagram'da paylaşan Nicky Newman hayatını kaybetti: 'Gidin hayatı yaşayın'

Kaynak, @Nicknacklou Fotoğraf altı yazısı, Nicky Newman, Nicknacklou hesabında paylaşımlar yapıyordu

Yazan, Rebecca Cafe

Unvan, BBC News

52 dakika önce

2018’de meme kanserine yakalanan ve sosyal medyada paylaştığı tedavi sürecini yüzbinlerce kişinin izlediği Nicky Newman 35 yaşında hayatını kaybetti.

Newman’ın ölümünü eşi, daha önce yazılmış bir Instagram mesajı ile duyurdu.

Nicky ölümü sonrası paylaşılmasını istediği mesajda, “Eğer bunu okuyorsanız, bu öldüğüm anlamına geliyor. Ama 5.5 sene yaşamayı başardım ve bu dördüncü evre bir meme kanserlisi için hiç de fena değil” ifadelerini kullandı.

Nicky’ye kanser teşhisi koyulduğunda 30 yaşına henüz basmamıştı.

Nisan 2018’de duş alırken sağ memesinin altında bir yumru fark etti.

O sırada hamile olan genç kadın bir hafta içinde düşük yaptı ve metastaz yapmış meme kanseri tanısı koyuldu.

Ancak asıl kötü haber teşhisten bir hafta sonra geldi. Kanser yayılmıştı ve tedavi imkanı da yoktu.

Nicky sonrasında sosyal medya hesabında tedavi sürecini paylaşmaya başladı. 300 bine yaklaşan takipçisine kanser farkındalığı ile 'hayatta olmanın önemine' dair paylaşımlar yaptı.

Nicknacklou adıyla açtığı hesapta “içinde olduğunun durumu kontrol edemesen de, bununla nasıl başa çıktığını kontrol edebilirsin” mesajını vermeye çalıştı.

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Ölümünü açıkladığı mesajda da Nicky, takipçilerinden sevdiklerine “çok sıkı şekilde sarılmalarını” istedi:

“Bu ‘kanserle savaşını kaybetti’ saçmalığını bırakalım. Ben hiçbir şey kaybetmedim. Kanser sonunda vücuduma hakim oldu ve bunun olacağını hepimiz biliyorduk.

“Bu kelimeleri duyacağımızı hiç düşünmüyoruz. Hepimiz yenilmez olduğumuzu sanıyoruz, bir sihirli tedavi çıkacak sanıyoruz. Ama gerçek olan şey, bu hayatı aslında günbegün yaşadığımız. (Bir sadece bunun daha kısa olacağını biliyorduk.)

“Bu yüzden lütfen çevrenizdekilere değer vereceğinizi, arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize en sıkı şekilde sarılacağınızın sözünü verin bana. GİDİN HAYATI YAŞAYIN! Bir anda neyle karşılaşacağınızı asla bilemezsiniz. Bu yüzden hiçbir anını hafife almayın.”