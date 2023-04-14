İngiltere’de hayat pahalılığı nedeniyle dondurulmuş gıdalara talep arttı

Fotoğraf altı yazısı, Laura Tedder ve çocukları

Yazan, Noor Nanji

Unvan, BBC Ekonomi Muhabiri

14 Nisan 2023, 13:07 +03 Güncelleme bir saat önce

İngiltere’de hayat pahalılığı nedeniyle mikrodalga ve fırınlarda ısıtılan hazır gıdalara talep artıyor.

Perakende alışveriş firmaları özellikle dondurulmuş yemeklerin tüketiminde büyük artış olduğunu aktarıyor.

Dondurulmuş tavuk, hazır yemekler, pizza ve patates kızartması en çok tercih edilen ürünler.

BBC’yen konuşan üç çocuk annesi Laura Tedder, mutfak faturasını düşürmek için dondurulmuş gıdaya yöneldiğini söylüyor ve “Taze gıdayı karşılayamıyoruz” diyor.

Tedder yalnız değil.

İngiliz Perakendeciler Birliği, tüketicilerin tasarruf amaçlı olarak bu tercihleri yaptığını açıkladı.

Waitrose, Marks and Spencer ve Iceland gibi perakende devleri, özellikle dondurulmuş yemeklere büyük talep olduğunu kaydediyor.

Bedfordshire’da yaşayan üç çocuk annesi Tedder, “Doyurmak zorunda olduğunuz bu kadar çocuk olunca, zorlanıyoruz” diyor.

Tedder geçmişte "daha besleyici olduğuna inandığı" için taze gıdaları tercih ettiğini ancak artan masrafların bu tercihi değiştirdiğini söylüyor.

İngiltere’de enerji fiyatları son dönemde hızla arttı.

Ülkede yıllık enflasyon yüzde 10,4'e yükseldi.

Birçok aile, faizlerin artmasının ardından evlerinin artan konut kredisi ödemelerini karşılamakta da zorlanıyor.

Kaynak, Lindsay Hawkshaw Fotoğraf altı yazısı, Lindsay Hawkshaw

County Durham’dan Lindsay Hawkshaw da, “bozuk paraların sayıldığı bir ortamda” dondurulmuş gıdalara yönelmenin doğal olduğunu anlatıyor.

O da üç çocuğu için dondurulmuş tavuk, pilav ve waffle stokladığını söylüyor.

Hawkshaw, süpermarketlerin dondurulmuş gıda reyonlarında daha fazla indirim görmeye başlamış.

Perakende alışveriş uzmanı Ged Futter ise dondurulmuş gıdalar hakkında “sağlıksız olduklarına dair izlenim” olduğunu, ama aslında kalitelerinin oldukça yüksek olduğunu söylüyor.

Futter, “Örneğin, bezelye, patates ve balıkta çoğu durumda dondurulmuş olan daha sağlıklı olabilir. Bu ürünler, pişer pişmez donduruluyor. Buna karşın taze ürünler uzun süre rafta kalabiliyor” diyor.

Perakende sektöründe tüketici alışkanlıklarını izleyen Kantar UK’den Fraser McKevitt, dondurulmuş gıdalara “hayat pahalılığı nedeniyle” talep artışı olduğunun açık olduğunu söylüyor.

İngiltere’de taze gıda enflasyonu Mart ayında yüzde 17’ye yükseldi.

Bu, verilerin tutulmaya başlandığı 2005 yılından bu yana en yüksek seviye oldu.

Şubat’ta aynı oran yüzde 16.3’tü.