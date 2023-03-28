Yunanistan'da seçim tarihi açıklandı: 21 Mayıs

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16 dakika önce

Stelyo Berberakis / Atina

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, genel seçimin 21 Mayıs Pazar günü yapılacağını açıkladı. Miçotakis, "Hiçbir parti Meclis'te hükümet kurmak için yeterli çoğunluğu elde edemezse, seçimler büyük olasılıkla 2 Temmuz’da yenilenecek" dedi.

21 Mayıs'ta seçimler, nisbi seçim sistemi ile yapılacak. Bu nedenle birinci partinin tek başına hükümet kurabilmesi için oyların en az yüzde 45'inin alması gerekiyor.

Seçimler büyük ihtimalle tekrarlanacağından ve 2 Temmuz'daki oylama “salt çoğunluk” sistemiyle yapılacağından, ikinci seçimde birinci partinin hükümet kurma şansının daha fazla olduğuna inanılıyor.

Kamuoyu yoklamaları Miçotakis liderliğindeki iktidardaki muhafazakâr Yeni Demokrasi Partisi'nin (YDP) en fazla yüzde 30,2 oyla ile birinci, ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon'un (SYRIZA) partisinin de yüzde 26,1 ile ikinci parti konumnunda olduğunu gösteriyor.

Yapılan farklı anketlerde de iki büyük parti arasındaki fark, ortalama 4 puan görülüyor.

En büyük üçüncü parti konumundaki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) , seçimlerde “kilit” rol oynayabilir.

Anketlere göre oy oranı yüzde 9-10 civarında olan parti, YDP ya da SYRIZA ile koalisyon hükümeti kurabilir.

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PASOK lideri Nikos Androulakis, iki partiden biri ile koalisyon hükümeti kurulması durumunda ne Miçotakis’in, ne SYRİZA lideri Aleksis Çipras’ın, ne de kendisinin başbakan olmasını istemediğini söylüyor.

Androulakis’in bu açıklaması siyasi gözlemciler tarafından yadırganırken, YDP ve SYRIZA kurmayları, “bu seçimlerde hangi parti birinci gelirse o partinin liderinin Başbakan olması gerektiği geleneğinden vazgeçilemeyeceğinden” söz ediyorlar.

Yunanistan’da seçimlerin aslında 9 Nisan’da yapılması bekleniyordu.

Ancak Şubat ayı sonunda Atina-Selanik seferi yapan yolcu treni ile karşıdan gelen bir yük treninin çarpışması ve çoğu üniversite öğrencisi 57 kişinin hayatını kaybetmesi sonrtası hükümet çevreleri, Başbakan Miçotakis’in “seçimleri daha ileri bir tarihe alma kararını verdiği” açıklamışlardı.

Tren kazası sonrası Ulaştırma Bakanı Kostas Achileas Karamanlis derhal istifa etti.

Başbakan Miçotakis, kazadaki siyasi sorumluluğu üstlendi ve “Yunan Demir Yollarına yeterince özen göstermediği” gerekçesiyle hükümeti adına özür diledi.

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