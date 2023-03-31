Fransa’da yaşayan göçmenlerin yüzde 3’ü Türkiye doğumlu

Ülkenin ulusal istatistik kurumunun ilk defa göçmenlikle ilgili olarak açıkladığı istatistiklere göre 2021’de Fransa’da yaşayan yedi milyon kişinin “başka bir ülkede doğmuş bir yabancı” olduğu belirtildi.