Fransız bakanın Playboy dergisine poz vermesi, ülkede siyasi tartışmalara neden oldu

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27 dakika önce

Fransa’da bir bakanın Playboy dergisinin kapağı için poz vermesi tepki yarattı. Sosyal Ekonomi akanı Marlene Schiappa, derginin Fransız versiyonunun Nisan ayı kapağı için giyinik poz verdi.

Ancak Schiappa’nın pozu hem siyasi rakipleri hem de çalışma arkadaşları arasında tepkiye yol açtı.

Başbakan Elisabeth Borne, Schiappa’nın kararının “özellikle mevcut dönemde hiç uygun olmadığını” söyledi.

Son haftalarda Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un emeklilik yaşını 62’den 64’e yükseltmesine karşı çıkanlarla ve güvenlik güçleri arasında şiddet olaylarına sahne oluyor.

Borne’un eleştirilerine, Yeşiller milletvekili ve kadın hakları savunucusu Sandrine Rousseau da zamanlamaya dikkat çekerek katıldı.

BFM televizyonuna konuşan Rousseau “Kadınları bedenleri her yerde sergilenebilmeli, bununla ilgili bir sorunum yok ama bir sosyal bağlam da var” dedi.

Schiappa’nın fotoğrafına, kendisiyle eşcinsel hakları ve kürtaj konusundaki bir söyleşi de eşlik edecek.

Schiappa Playboy’a poz verme kararını Twitter’dan yaptığı paylaşımla savundu ve “Kadınların bedenleriyle ne istiyorlarsa onu yapma hakkını savunuyorum. Her yerde ve her zaman. Fransa’da kadınlar özgürdür. Gericileri ve iki yüzlüleri sinir etse de etmese de” dedi.

40 yaşındaki Schiappa, sık sık ülkedeki tartışma programlarına katılan bir isim ve siyasi kariyerine başlamadan önce bir feminist bir yazardı. Anneliğin zorlukları, kadın sağlığı ve hamilelik konusunda kitaplar yazdı.

Schiappa 2018’de Eşitlik Bakanı’yken, kadınlara laf atılmasına ve sokakta tacize uğramalarını yasadışı kılan bir yasa getirmişti.

Schiappa’nın adı daha önce de tartışmalarla anılmıştı.

2010’da aşırı kilolulara yönelik seks tavsiyeleri veren bir kitap yayımlamış ve bazı çevreler tarafından “zararlı klişeleri güçlendirmekle” suçlanmıştı.

2017’de de, Paris’te “kadınların giremediği bir bölgeye” sahte bir ziyaret yapmakla suçlanmıştı.

Playboy dergisinin Fransa versiyonunun Genel Yayın Yönetmeni, Schiappa’nın dergiye poz vermesini savundu ve Schiappa’yı, kadın haklarına verdiği güçlü destekle, Macron’un kabinesindeki en “Playboy’a uyumlu” bakan olarak tanımladı.

Jean-Christophe Florentin, feministler tarafından kadın vücudunu nesneleştirdiği gerekçesiyle eleştirilen dergisini de savundu ve “Playboy bir soft porno dergisi değil, üç ayda bir çıkan 300 sayfalık bir kitap ve dergi karışımı” dedi.