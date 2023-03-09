Almanya'nın Hamburg kentinde kiliseye saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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10 Mart 2023, 02:23 +03 Güncelleme 15 dakika önce

Alman polisi, Hamburg şehrindeki bir kiliseye yönelik silahlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralının olduğunu bildirdi.

Hamburg polisinin aktardığına göre saldırı Gros Borstel semtindeki Deelböge Caddesinde gerçekleştirildi.

Yerel medya, saldırının Yehova Şahitleri’ne ait bir merkezi hedef aldığını aktardı.

Bild gazetesi saldırıda en az yedi kişinin öldüğünü, sekiz kişinin de yaralandığını kaydetti. Ancak ölen saldırganın bu kişiler arasında olup olmadığı henüz belli değil.

Polis, saldırganın öldüğünü düşünürken; saldırının arkasında yatan nedenin de henüz bilinmediğini söyledi.

Kaynak, Getty Images

Federal bir uyarı uygulaması olan NINAwarn’da saat 21.00 sularında bölgede yaşayanlara, “bir ya da birden fazla failin bir kilisede insanlara ateş açtığı” bildirimi gönderildi.

Çevrede yaşayan halka evlerinden çıkmama uyarısı yapıldı.