Bu binalar depremde neden yıkıldı?
Depremde yıkılan bir binanın neden yıkıldığını enkazı inceleyerek tespit etmek mümkün mü? Binanın yeni ya da eski olmasının depremde nasıl bir etkisi var? Binalardaki demir ve beton kalitesi deprem dayanımında nasıl bir rol oynar?
BBC Türkçe ekibi inşaat mühendisi Köksal Şahin'le Antakya’da Renaissance Residence, Kurtuluş Caddesi’ndeki binalar ve diğer birkaç bina üzerinde konuyu inceledi.
Haber- Video: Esra Yalçınalp, Aylin Yazan
Grafik: Osman Kaytazoğlu
Fotoğraflar: Köksal Şahin
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Teşekkürler: Köksal Şahin, Sezgin Aras, Erkal Tükel