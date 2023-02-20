Bu binalar depremde neden yıkıldı?

Depremde yıkılan bir binanın neden yıkıldığını enkazı inceleyerek tespit etmek mümkün mü? Binanın yeni ya da eski olmasının depremde nasıl bir etkisi var? Binalardaki demir ve beton kalitesi deprem dayanımında nasıl bir rol oynar?