Muhalefette aday trafiği yoğunlaştı: Akşener ile Kılıçdaroğlu görüşmesinde hangi konular gündeme geldi?

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, BBC Türkçe, Ankara

bir saat önce

Kaynak, CHP Fotoğraf altı yazısı, Akşener ve Kılıçdaroğlu, 20 Ocak'ta da CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelmişti

Altılı Masa’da yer alan muhalefet partilerinin liderleri Perşembe günü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde bir araya gelecek.

Ancak görüşme öncesinde liderler arasında “ikili görüşme” trafiği de hızlandı. Bu çerçevede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le bir araya geldi.

Görüşme yeri bile basından gizlenen baş başa görüşmeye ilişkin Kılıçdaroğlu partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında “İyi bir görüşme oldu” değerlendirmesi yapmakla yetinirken, partisinin milletvekilleriyle bir araya gelen Akşener’in ise görüşmede “adaylık konusunun görüşülmediği” bilgisini paylaştığı öğrenildi.

CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti’den oluşan “Millet İttifakı” partilerinin liderleri, Perşembe günü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde bir araya gelecek.

Ancak bu toplantı öncesinde, siyasi parti liderleri arasında ikili görüşmeler yürütülüyor.

Kılıçdaroğlu, Akşener’le baş başa görüştü

Bu çerçevede, Pazar günü partisinin Meclis grubu ve Parti Meclisi’nden cumhurbaşkanı adayını belirleme süreçleri ve ittifak görüşmelerini yürütme konusunda yetki alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hemen arkasından randevu talep ettiği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le, sabah saatlerinde bir araya geldi.

Görüşme yerinin bile basından gizlendiği görüşmenin saat 10.00’da başladığı ve yaklaşık 1,5 saat sürdüğü kulislere yansıyan bilgilerden.

Kılıçdaroğlu: İyi bir görüşme oldu, 2’sinde çözülür

Görüşmenin ardından CHP’nin haftalık olağan MYK toplantısına başkanlık eden Kılıçdaroğlu’nun, görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadığı, ancak “çok olumlu, iyi bir görüşme” olduğunu belirtmekle yetindiği öğrenildi.

CHP lideri, kurmaylarına da bu süreçte görüşme ve adaylık konusunda kamuoyuna açıklama yapmamaları uyarısında bulundu.

CHP kaynaklarına göre, Kılıçdaroğlu görüşmeden son derece “moralli” geldi ve 2 Mart’ta da adaylık sorununun çözüleceği mesajı verdi.

BBC Türkçe’ye konuşan bir CHP yöneticisi, Perşembe günkü Altılı Masa toplantısında aday isminin netleşeceği, ancak kamuoyuna daha sonra özel bir toplantıyla açıklanabileceğini belirtirken, cumhurbaşkanı adayının güçlü olasılıkla Kılıçdaroğlu olacağı görüşünü dile getirdi:

“Artık masada aday konusunda sorun çıkacağını düşünmüyorum. 2 Mart’ta bu iş çözülür. 1 yıl boyunca görüşmeler yürütülmüş, 5 ayrı metin çıkmış. Genel Başkan, ‘iyi bir görüşme oldu’ dedi. Kendisi ‘bu iş 2’sinde çözülür’ havasındaydı. Üslubuna, havasına bakınca riskli bir alan görünmüyor izlenimi edindim. Bu aşamadan sonra da masadan sürpriz bir isim çıkmaz. Genel başkanın aday olarak çıkacağını tahmin ediyorum. Meral Hanım belki eleştirilerini masada da dile getirir ama sonuçta bir uzlaşmayla çıkılır.”

Kaynak, CHP

‘Aday deprem çözümlerini de açıklar’

CHP kulislerinde 2 Mart’ta aday belirlense bile kamuoyuna açıklanmayacağı görüşü hakim.

Cumhurbaşkanı adayının bir tanıtım programıyla kamuoyuna açıklanacağı konuşulurken, deprem nedeniyle, tanıtım toplantısının gündeminin de buna göre belirleneceği ifade ediliyor.

Bir parti yöneticisi, “Aday, isminin resmen açıklanacağı toplantıda, depreme karşı alınacak önlemleri ve bu yöndeki izlenecek politikaları anlatabilir” görüşünü dile getirdi.

Akşener milletvekillerini bilgilendirdi: Kılıçdaroğlu adaylığını gündeme getirmedi

Akşener, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından, Altılı Masa toplantısına ev sahipliği yapacak olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile parti genel merkezinde bir araya geldi.

Karamollaoğlu, 2 Mart toplantısının gündemine ilişkin Akşener’in görüşlerini aldı. Karamollaoğlu daha sonra DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’la da görüştü.

Akşener, Karamollaoğlu ile görüşmesinin ardından, 2 Mart toplantısı öncesinde adaylık konusunda görüşlerini almak için partisinin milletvekilleri ile bir araya geldi. Toplantıya Başkanlık Divanı üyeleri ile başdanışmanlar da katıldı.

Kaynak, İYİ PARTİ Fotoğraf altı yazısı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti milletvekilleri ve başdanışmanları ile bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre Akşener, Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin milletvekillerine bilgi verdi.

Ancak, hassas bir süreçten geçildiğini ve karşılıklı yapılan açıklamaların sürece zarar verdiğini belirten Akşener, görüşmelerin dışarıya sızdırılmaması ricasında da bulundu.

Edinilen bilgiye göre Akşener, görüşmenin ayrıntıları konusunda bilgi vermedi ancak Kılıçdaroğlu’nun “adaylığını” gündeme getirmediğini ifade etti.

İYİ Partili bir milletvekili, BBC Türkçe’ye şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bize gelen bilgi şu; görüşmede ne Kemal Bey kendi adaylığını, gündeme getirmiş ne de Genel Başkanımız bu konu üzerine bir sohbet açmış. Görüşmede, tabii siyasi gündeme ilişkin sohbet açılmış, depremden sonraki durumlar, bunun yönetilme biçimi konuşulmuş. Biz de toplantımızda, depremi ve siyasi gündemi, cumhurbaşkanı adayı konusunda 50 dolayında arkadaşımız söz aldı, kişisel görüşlerini dile getirdi. Genel Başkan bunları not aldı. Çarşamba günü de Genel İdare Kurulu’nu dinleyecek ve 2 Mart toplantısına bu hazırlıklarla gidecek.”

İYİ Parti kurmayları, 2 Mart toplantısında adayın nasıl belirleneceğinin konuşulabileceğini ancak kamuoyuna bir isim açıklanmasını beklemediklerini ifade ettiler.

‘İYİ Parti masadan kalkmayacak’

Edinilen bilgiye göre toplantıda bazı milletvekilleri, Akşener’in CHP’ye yönelik sert çıkışlarından sonra, İYİ Parti’nin “pazarlık yaptığı” ve “masadan kalkacağı” yönündeki iddialara tepki gösterdi.

İYİ Parti’nin ortak aday ve masada kalma iradesinin sürdüğünü belirten milletvekilleri, Altılı Masa’nın kararlarına saygı duyulacağını belirttiler.

Toplantının sürdüğü saatlerde parti sözcüsü Kürşad Zorlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamayla “pazarlık” iddialarına tepki gösterdi:

“Bugün CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanımızı ziyaretleri sonrası, aday konusuna ilişkin asılsız haberler ve pazarlık iddiaları asla gerçeği yansıtmamaktadır. Millet İttifakı 2 Mart toplantısına ilan edilen ilkeler çerçevesinde kararlı şekilde hazırlanmaktadır.”

Kaynak, Getty Images

‘Adaylık üç isim üzerinden konuşuldu’

Yansıyan bilgilere göre, İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda adaylık konusu, Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş üzerinden konuşuldu.

İYİ Partili bir milletvekili, bu konuda şu bilgileri paylaştı:

“Aday olarak temelde üç isim konuşuluyor. Kemal bey, ‘Adayım,’ demiş değil. Ama şu anda en çok o konuşuluyor. O nedenle bu doğrultuda konuşanlar, değerlendirme yapanlar oldu. Liderler oturup bir karar verecek ve anlaşacaklardır diye düşünüyorum. Bu aşamadan sonra, sürpriz bir isim de olmaz, masa da dağılmaz.”