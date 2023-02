Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da konuştu: Sizden helallik istiyorum

Erdoğan, "Maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Hava ve yol koşulları nedeniyle ilk günden gelemedik. Bunun için sizden ilk günler için helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız ve gereğini yaptığımızdan, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Adıyaman'da 6 bin 13 can kaybı, 17 bin 499 yaralı olduğunu belirten Erdoğan; yıkık, acil hasarlı ve yıkılacak durumda olduğu tespit edilen bina sayısının 24 bin 497 bina ve 64 bini aşkın bağımsız bölüm olarak açıkladı ve "62 bin 500 Adıyamanlı vatandaşımız, yarısı İstanbul olmak üzere başka illere tahliye edildi, kendi imkanlarıyla başka illere gidenlere de her türlü kolaylık gösterildi" diye konuştu.

'Her fani gibi bizim de kusurlarımız olabilir'

"Şehrinize sahip çıkın, ata yurdunuzu asla kalıcı olarak terk etmeyin. Yıkılan her konutun daha iyisini, güzelini, güvenlisini, yenisini yapıp vereceğiz. Her fani gibi bizim de kusurlarımız hatalarımız olabilir ama her alanda ülkemize canla başla hizmet verdiğimizi hiçkimse inkar edemez.