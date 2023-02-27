Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da konuştu: Sizden helallik istiyorum

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27 Şubat 2023, 17:25 +03 Güncelleme bir saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgelerini ziyareti kapsamında Adıyaman'da açıklamalarda bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli ile bölgedeki çalışmaları inceleyen Erdoğan, depremden sonraki ilk günlerde yaşanan sıkıntılar nedeniyle "Sizden helallik istiyorum" dedi.

Erdoğan, "Maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Hava ve yol koşulları nedeniyle ilk günden gelemedik. Bunun için sizden ilk günler için helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız ve gereğini yaptığımızdan, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Kira yardımı talep eden kimseyi geri çevirmeyeceklerini belirten Erdoğan, yardımın alt tutarını 2 binden 3 bine çıkardıklarını söyledi.

Erdoğan, "Depremde vefat eden vatandaşların yakınlarına acil ihtiyaçlar için 100 bin lira veriyoruz" dedi ve "Ülke genelinde ödeme yapılan kişi sayısı bir milyona yaklaştı" diye konuştu.

Erdoğan, deprem nedeniyle OHAL ilan edilen illerde sarmalık kıyılmış tütün üreten kooperatifler için, yüzde 55 olan özel tüketim vergisinin yarıya indirileceğini açıkladı.

Adıyaman'da 6 bin 13 can kaybı, 17 bin 499 yaralı olduğunu belirten Erdoğan; yıkık, acil hasarlı ve yıkılacak durumda olduğu tespit edilen bina sayısının 24 bin 497 bina ve 64 bini aşkın bağımsız bölüm olarak açıkladı ve "62 bin 500 Adıyamanlı vatandaşımız, yarısı İstanbul olmak üzere başka illere tahliye edildi, kendi imkanlarıyla başka illere gidenlere de her türlü kolaylık gösterildi" diye konuştu.

"Deprem bölgesi genelinde zemin etütleri tamamlanarak inşa aşamasına gelinen konut sayısının 309 bini bulduğunu belirten Erdoğan "Kimse mağdur edilmeyecek. Kira yardımı talep eden kimseyi geri çevirmeyeceğiz. Adıyaman'da yaklaşık 50 bin konut yapacağız. Mikro bölgeleme ve jeolojik etüt çalışması biten yerlerde hemen kazmayı vuruyor, inşaata başlıyoruz. Zemin etüdleri tamamlanınca kazma vuruyoruz." diye konuştu.

Erdoğan "fay hattına yakın, zemin sıvılaşması olan bölgelerde yapılaşmaya, eski yerleşim yerlerindeki ihya çalışmalarında ise yüksek binaya izinvermeyeceklerini, yeni binaların da 3 veya 4 katı geçmeyeceğini" vurguladı.

'Her fani gibi bizim de kusurlarımız olabilir'

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti;

"Şehrinize sahip çıkın, ata yurdunuzu asla kalıcı olarak terk etmeyin. Yıkılan her konutun daha iyisini, güzelini, güvenlisini, yenisini yapıp vereceğiz. Her fani gibi bizim de kusurlarımız hatalarımız olabilir ama her alanda ülkemize canla başla hizmet verdiğimizi hiçkimse inkar edemez.

"Kentsel dönüşüm projelerini hızlandırmak başta olmak üzere tüm şehirlerimizi en kısa sürede afetlere hazırlıklı hale getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapan, bin yıldır kardeşçe yaşadığımız şehirlerimizin yapısal değişime uğramasına göz yumamayız. Depremin yaralarını bir yıl içinde büyük ölçüde saracağımızın sözünü milletime veriyorum.

Erdoğan ayrıca "Dalkavuklara asla kulak asmayın. Bir taraftan AFAD'a Kızılay'a saldıran bu dalkavuklara asla kulak asmayın" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Türkiye'nin depremden 21 gün sonra ayağa kalkmaya başladığını söyledi.