Rusya, Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Avrupa’ya gaz sevkiyatını yeniden başlattı

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Rusya, 10 günlük bir aradan sonra Kuzey Akım 1 boru hattı aracılığıyla yeniden Avrupa’ya gaz göndermeye başladı. Baltık Denizi’nden geçen boru hattı, 11 Temmuz’da bakım çalışmaları için kapatılmıştı.

Bugün yeniden çalışmaya başlayan hat Haziran ayından bu yana olduğu gibi toplam kapasitesinin yalnızca yüzde 40’ı oranında işliyor.

Rus devletine bağlı doğal gaz şirketi Gazprom'a göre kesintinin sebebi. Almanya merkezli Siemens şirketinin boru için gerekli türbinleri göndermekte gecikmesi.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, gazın yüzde 40’ını Rusya’dan tedarik ediyor.

AB yetkilileri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna işgalinin ardından Moskova’ya uygulanan yaptırımlara karşılık gazı bir silah olarak kullandığını söyleyerek enerji konusunda bağımsızlaşmanın önemini vurguluyor.

Birliğin yürütme organı Avrupa Komisyonu dün AB ülkelerinin gaz kullanımlarını 7 ay boyunca yüzde 15 oranında azaltmasını önerdi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Rusya bize şantaj yapıyor, enerjiyi silah olarak kullanıyor” dedi.

Von der Leyen, Rusya'nın gazı tamamen kesebileceğini ve Avrupa'nın buna hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Rusya ise bu iddiaları yalanladı.

Yüzde 60’lık kesinti devam ediyor

2020 yılında Rusya’dan en çok gaz tedarik eden ülke olan Almanya, Rus gazına bağımlılığını yüzde 55 oranından yüzde 35’e düşürdü.

Yetkililer, Almanya'nın uzun vadede Rus enerjisinden tamamen uzaklaşmayı hedeflediğini ifade ediyor.

Almanya’da devlet enerji düzenleyicisinin başkanı Klaus Müller, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bugün Kuzey Akım 1 hattında gaz tedariğinin tekrar yüzde 40 oranında başladığını ancak yüzde 60’lık kesintinin ve ülkeler arasındaki siyasi belirsizliğin devam ettiğini söyledi.

Avrupa’da yetkililer, kış ayları için yeterli azın henüz depolanmadığını ifade ediyor.

Yetkililer farklı ülkelerle anlaşma yaparak sıvılaştırılmış gaz tedarik etmeye çalışıyor.

Uzmanlar kış aylarında yaşanabilecek gaz kıtlığının hızla ekonomik gerilemeye neden olabileceğini söylüyor.

Alman basınında yer alan haberlere göre uzmanlar, gaz kıtlığının gübre, ilaç, deterjan ve kozmetik endüstrilerini de etkileyebileceğini belirtiyor.