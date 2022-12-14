6 yaşındaki kız çocuğunun istismarı davası: Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında yakalama kararı

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Gümüşel'in kurucusu olduğu Hiranur Vakfı'nın İstanbul'daki merkezi İBB tarafından mühürlenmişti

14 Aralık 2022, 19:06 +03 Güncelleme 40 dakika önce

6 yaşındaki kız çocuğunun istismarı davasında İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli, 6 yaşında “evlendirildiği” ortaya çıkan ve yıllarca cinsel istismara maruz kaldığı iddia edilen H.K.G. ile gündeme gelmişti.

Gümüşel’in kızı H.K.G'yi 6 yaşındayken Kadir İstekli’yle evlendirdiğine dair haber ilk olarak 3 Aralık'ta BirGün gazetesinde Timur Soykan'un imzasıyla yayımlanmıştı.

Haberde, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G'nin 6 yaşından itibaren bir cemaat mensubu ve aynı zamanda komşuları olan bir yetişkin erkek tarafından cinsel istismara uğradığı; 13 yaşında bu kişiyle nişanlanıp 14 yaşında evlendirildiği; 17 yaşında anne olduğu; 18 yaşında ise resmi nikahının kıyıldığı anlatılıyor.

H.K.G'nin 2021 yılında boşandıktan sonra mahkemeye giderek cinsel istismar davası açması ve hem cinsel istismara göz yummakla suçlanan ailesinin, hem de iddia edilen suçun failinin iddiaları yalanlaması üzerine H.K.G, mahkemeye 6 ve 13 yaşlarında bu kişilerle çekilen nişan fotoğraflarını delil olarak sundu. Soykan'ın konuyla ilgili yaptığı devam niteliğindeki haberde, bu kez bu fotoğraflar yayımlandı.

Haberi sosyal medyada da çok sayıda kişi paylaştı.

Sosyal medyada paylaşılan Yusuf Ziya Gümüşel imzalı bir açıklamada ise şöyle denildi:

“3 Aralık 2022 tarihinde BirGün gazetesi ve internet sitesinde Timur Soykan imzasıyla yayınlanan haber, şahsımı ve ailemizi hedef göstererek yargılanması başlamamış bir davadaki yalan iddiaları yayınlayarak bunun üzerinden İslami değer ve yargılara sahip insanları tahkir etmeye yönelik tezgahlanmış bir projenin ürünüdür.