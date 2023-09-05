Osman Kavala, Václav Havel İnsan Hakları Ödülü’ne aday gösterildi

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13 dakika önce

Ekim 2017’den bu yana cezaevinde tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala, Václav Havel İnsan Hakları Ödülü’ne aday gösterildi.

2013’ten bu yana her yıl verilen ödül, Avrupa'da insan hakları ve sivil toplumun gelişmesi için çalışan insanlara takdim ediliyor.

Daraltılmış üç kişilik aday listesinde Kavala ile birlikte Ukraynalı insan hakları savunucusu Yevgeniy Zakharov ve Polonyalı insan ve kadın hakları aktivisti Justyna Wydrzynska da yer aldı.

Aday listesi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Tiny Kox başkanlığında, bugün Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da toplanan insan hakları alanından bağımsız isimlerden oluşan komite tarafından belirlendi.

Komitenin adaylıklarla ilgili yayımladığı metinde Kavala’nın 1990'ların başından beri birçok sivil toplum kuruluşunu desteklediği, Gezi Parkı protestolarıyla ilgili iddialar nedeniyle de tutuklandığı hatırlatıldı. Komite, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Kavala’nın derhal tahliye edilmesi yönündeki çağrısının karşılık bulmadığını da vurguladı.

Polonya'da insan hakları avukatı ve kadın hakları savunucusu olan Justyna Wydrzynska, savunmasız grupların hakları için çalışıyor. "Abortion Dream Team" isimli bir kolektifin kurucusu olan Wydrzynska, 2006 yılından beri Polonya'nın kürtaj yasalarına karşı kampanyalar yürütüyor.

Çalışmaları nedeniyle yargılanan Wydrzynska, istenmeyen bir hamileliği sona erdirmeye yardım ettiği gerekçesiyle de kamu hizmeti mahkumiyeti aldı.

Ukrayna'da tanınmış bir insan hakları aktivisti olan Yevgeniy Zakharov ise 50 yıldan uzun süredir Ukrayna ve diğer eski Sovyet ülkelerinde insan haklarını savunuculuğu yapıyor.

Zakharov aynı zamanda Ukrayna Helsinki İnsan Hakları Birliği'nin kurucusu ve Kharkiv İnsan Hakları Koruma Grubu'nun (KHPG) direktörü olarak görev yapıyor. 2022 yılında kuruluşunda yer aldığı "Putin için Mahkeme" adlı STK ise savaş suçlarına dair kanıtlar topluyor.

Her yıl AKPM tarafından, Václav Havel Kütüphanesi ve Charta 77 Vakfı ile ortaklaşa verilen Václav Havel İnsan Hakları Ödülü’nün bu yılki sahibi, 9 Ekim'de Strasbourg'daki AKPM Oturumunun açılışında duyurulacak. Bu kapsamda bir kişiye 60 bin euroluk bir para ödülü de verilecek.