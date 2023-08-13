Perseid meteor yağmuru gökyüzünü aydınlattı
Her yıl gerçekleşen Perseid meteor yağmurunun yarattığı büyüleyici görüntüler, dünyanın pek çok yerinde fotoğrafçıların kadrajına takıldı.
Çıplak gözle de izlenebilen meteor yağmuru, saatte 100 kadar yıldız kaymasının görüntülenmesine neden oldu.
Doğa olayı, Dünya'nın kozmik toz bulutuna rastlaması sonucu her yıl aynı dönemde gözlemleniyor.
Perseid meteor yağmuru, Ağustos ortası gibi doruk noktasına ulaşsa da Temmuz sonlarından itibaren takip edilebiliyor.
İngiltere'de Greenwich Kraliyet Gözlemevi'nden gökbilimci Edward Bloomer, "Her yıl yaşadığımız şey, Dünya'nın, kuyruklu yıldızın yörüngesinden geçerek, geride bıraktığı kalıntılara çarpması" diyor.
İnsanlığın eski çağlardan beri kayıt altına aldığı Perseid meteor yağmurunun hikayesi, Güneş etrafındaki yörüngesinde seyreden ve 1992'de Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle isimli kuyruklu yıldızın geride bıraktıklarına dayanıyor.
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