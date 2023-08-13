Perseid meteor yağmuru gökyüzünü aydınlattı

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Her yıl gerçekleşen Perseid meteor yağmurunun yarattığı büyüleyici görüntüler, dünyanın pek çok yerinde fotoğrafçıların kadrajına takıldı.

Çıplak gözle de izlenebilen meteor yağmuru, saatte 100 kadar yıldız kaymasının görüntülenmesine neden oldu.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Meteor yağmuru, Türkiye'deki Hattuşaş antik kentinde bulunan Sfenks Kapısı önünde de gözlemlendi.

Doğa olayı, Dünya'nın kozmik toz bulutuna rastlaması sonucu her yıl aynı dönemde gözlemleniyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Avusturya'nın Grossmugl kasabasındaki Leeberg Tepesi'nin üzerinde gece gökyüzünde iki meteor izi görüldü.

Perseid meteor yağmuru, Ağustos ortası gibi doruk noktasına ulaşsa da Temmuz sonlarından itibaren takip edilebiliyor.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Hırvatistan'ın Lastovo adasındaki deniz feneri

İngiltere'de Greenwich Kraliyet Gözlemevi'nden gökbilimci Edward Bloomer, "Her yıl yaşadığımız şey, Dünya'nın, kuyruklu yıldızın yörüngesinden geçerek, geride bıraktığı kalıntılara çarpması" diyor.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Shebenik Milli Parkı, Arnavutluk

İnsanlığın eski çağlardan beri kayıt altına aldığı Perseid meteor yağmurunun hikayesi, Güneş etrafındaki yörüngesinde seyreden ve 1992'de Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle isimli kuyruklu yıldızın geride bıraktıklarına dayanıyor.

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Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, İspanya'nın Cantabria bölgesi

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Ronda, İspanya