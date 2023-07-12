Hollywood'da oyuncular da senaristlerin grevine katılabilir

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Lily Tomlin ve Jane Fonda senaristlerin gösterisine katıldı

31 dakika önce

Hollywood'da senaristlerin iki aydır devam eden grevine oyuncular da katılabilir.

Oyuncular sendikası SAG-AFTRA'nın sözleşmelerle ilgili müzakere süreci, greve gidilmesini engellemek amacıyla iki haftaya yakın uzatılmıştı; bu süre bugün yerel saatle gece yarısı doluyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde oyuncular da Amerikan Yazarlar Sendikası (WGA) üyelerinin ücret artışı talebiyle başlattıkları greve katılacaklar.

WGA üyesi senaristler Disney, Netflix, Amazon ve Apple için program yapan stüdyoları temsil eden Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile anlaşmaya varamayınca 2 Mayıs'ta greve gitmişti.

Oyuncular sendikası ve AMPTP, sözleşme görüşmeleri devam ederken yorum yapmayacaklarını söylediler.

Anlaşma olmazsa 1960 yılından bu yana hem yazarları hem de oyuncuları temsil eden sendikalar ilk kez aynı anda greve gidecek.

Amerika Yönetmenler Sendikası ise bir sözleşme üzerinde müzakere yürütüldüğü için greve katılmayacak.

Senaristlerin grevinden bu yana Stranger Things, Billions ve Marvel's Blade de dahil olmak üzere onlarca yapım durduruldu.

Oyuncuların greve gitmesi halinde daha fazla gecikme yaşanacağı ve bazı dizilerin tamamen iptal edilebileceği belirtiliyor.

SAG-AFTRA dünya çapında 160 binden fazla sanatçıyı temsil ediyor.

Oyuncular sendikası üyesi Phoebe Waller-Bridge, son Indiana Jones filminin Londra galasında greve değinerek "Umarım bu işi çözebiliriz. Yazarlar bu sektördeki en önemli insanlar" ifadesini kullanmıştı.

İki aydır grevde olan senaristler gibi oyuncular da yayın hizmetlerinde bir patlama olmasına rağmen zenginliğin paylaşılmadığını söylüyor ve ücret artışı talep ediyor.

Yeni aboneler edinmek için bitmek bilmez bir arayış olduğu ve bunun sürdürülemez bir iş modeli olduğu, stüdyo yöneticileri büyük maaşlar alırken birçok oyuncu ve yazarın iyi bir yaşam süremediği ifade ediliyor.

Oyuncular ve yazarlar eskiden televizyon kanallarındaki tekrar yayınlardan pay alır, üzerinde çalıştıkları bir film ya da dizi her yayına girdiğinde evlerine çek gönderilir, bu ek gelir işlerin az olduğu dönemlerde ayakta kalmalarını sağlardı.

İnternet yayını ve yapay zeka etkisi

Ancak internet üzerinden yayın hizmetlerinin yaygınlaşması Hollywood'u olumsuz etkiledi; oyunculara ve yazarlara çok daha az ödeme yapılır oldu.

Müzakereler gizlilik içinde yürütülüyor, bu nedenle hangi konularda tıkanma olabileceği ya da bir anlaşmanın yakın olup olmadığı belli değil.

Üyeler, anlaşmaya varılamaması halinde ezici bir çoğunlukla grev yapılması yönünde oy kullandı.

Senarist ve oyuncu Adam Conover, Netflix önünde yapılan gösteride yaptığı konuşmada "Eğer bizi değiştirebilecek olsalardı, bunu yıllar önce yaparlardı. Sizi reality TV ile mi değiştirecekler? Ya da YouTube yıldızlarıyla mı? Bir denesinler" dedi.

Conover, dünyanın dört bir yanında insanların televizyonu Stranger Things ve spor gibi programları izlemek için açtığını söyledi.

Hollywood'un ünlü oyuncularının birçoğu, stüdyolardan "dönüştürücü" yeni bir sözleşme gelmemesi halinde grevi destekleyen bir mektup imzaladı.

Sektör yayını Deadline'a göre, Meryl Streep, Mark Ruffalo, Jennifer Lawrence ve Quinta Brunson gibi isimlerin imzaladığı ve Los Angeles'ta yayılan mektup 1.000'den fazla imza içeriyor.

Hem yazarlar hem de oyuncular sadece daha iyi bir ücret için değil, aynı zamanda "varoluşsal" bir tehdit olduğunu söyledikleri yapay zekanın yapımlarda kullanılmasına kısıtlamalar getirilmesi için de grev yapıyorlar.

Oyuncular, yapay zekanın, bilgisayar tarafından yaratılan yüzler ve sesler aracılığıyla deepfake ve ölü aktörleri geleceğin yıldızları haline getirecek bir kıyamet senaryosu yaratabileceğini söylüyor.