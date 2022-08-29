Uçuş sırasında kokpitte yumruklaşan Air France pilotları açığa alındı

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12 dakika önce

Fransız havayolu şirketi Air France'ın Haziran ayında Cenevre-Paris seferi sırasında kokpitte yumruklaşan pilotu ve yardımcı pilotu açığa alındı.

İsviçre'de yayımlanan La Tribune gazetesinin haberine göre A 320 tipi uçağın uçuşu sırasında kokpitten sesler yükselmesi üzerine kabin görevlileri duruma müdahale etti.

Habere göre kalkıştan kısa süre sonra yardımcı pilotun bir görevi yerine getirmeyi reddetmesi üzerine, pilotlar birbirlerinin yakalarına yapıştı ve yumruklaştı.

Kabin görevlileri tarafından ayrılan pilotlara uçuş tamamlanana dek kokpitte kalan bir kabin memuru eşlik etti.

Air France, uçuşun olaydan etkilenmediğini açıkladı.

Fransa Havacılık Denetim Kurumu'nun Salı günü yayımladığı raporda, havayolu şirketinin güvenlik prosedürleri söz konusu olduğunda, titizlikten "yoksun bir kültüre sahip olduğu" belirtilmişti.

Raporda Air France'ın Aralık 2020'deki bir uçuşu sırasında yakıt sızıntısı yaşamasına rağmen prosedürlere uymadığı kaydedilmişti.

Buna ek olarak 2017-2022 yılları arasında pilotların prosedürlere uymak yerine kanaatlerine göre hareket ettiği benzer vakaların yaşandığı belirtilmişti.