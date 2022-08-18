Merkez Bankası politika faizini yüzde 13'e indirdi, Dolar/TL kuru 18'i aştı

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18 Ağustos 2022, 14:09 +03 Güncelleme bir dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 9 ay sonra ilk kez faiz indirimine gitti. Politika faizi 100 baz puanlık indirimle yüzde 13'e düşürüldü. Dolar/TL kuru 18'i aştı.

TCMB'nin bugünkü Para Politikası Kurulu sonrası yapılan açıklamada, "Jeopolitik risklerin dünya genelinde iktisadi faaliyet üzerindeki zayıflatıcı etkisi artarak sürmektedir. Önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmekte ve resesyonun kaçınılmaz bir risk faktörü olduğu değerlendirmeleri yaygınlaşmaktadır" denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye’nin geliştirdiği stratejik nitelikte çözüm araçları sayesinde temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının olumsuz etkileri azaltılmış olsa da uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artış eğilimi sürmektedir."

TCMB böylece 2022 yılında yüzde 14 seviyesinde tuttuğu politika faizini ilk kez değiştirmiş oldu.

TCMB daha önce Eylül 2021'de faiz indirimlerine başlamış, politika faizi 4 ayda 500 puan düşürülerek yüzde 19'dan yüzde 14'e çekilmişti.

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