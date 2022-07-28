ABD'de Biden'ın büyük önem verdiği kritik 'iklim ve vergi' tasarısının önü açıldı: Senatör Manchin itirazından vazgeçti

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ABD'de itirazlarıyla Beyaz Saray'ın yasama programının önünü kesen Demokrat Senatör Joe Manchin, beklenmedik bir anda tutumunu değiştirince, Başkan Joe Biden için kritik önemdeki iklim ve kurumlar vergisi yasa tasarısının önü açıldı.

Senatör Manchin kurumlar vergisini artırmayı, iklim değişikliğiyle mücadeleyi ve ilaç fiyatlarını düşürmeyi hedefleyen yasa tasarısına itirazından aniden vazgeçti ve tasarıyı destekleyeceğini açıkladı. Batı Virginia Senatörü Manchin tasarıya daha önce enflasyonu daha da körükleyeceği gerekçesiyle itiraz ediyordu.

Bu tasarı yasalaşırsa Başkan Biden'in temel önemde bir vaadini gerçekleştirmek suretiyle Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Kongre'de çoğunluğu korumak için mücadele eden Demokratların şansını artıracağı düşünülüyor.

Biden "Yasalaşırsa, bu tasarı tarihi bir başarı olacak" dedi.

Daha önce tasarıya şiddetle karşı çıkan Senatör Manchin'in neden aniden fikir değiştirdiği bilinmiyor.

Manchin daha önceki açıklamalarında temiz enerjiyi teşvik edecek politikaların, beraberinde fosil yakıt üretimi de artırılmadığı takdirde ABD petrol sektörüne zarar vereceğini ve dış alıma daha da bağımlı hale getireceğini savunmuştu.

Manchin'in senatör seçildiği Batı Virginia eyaletinde petrol ve doğal gaz şirketleri onbinlerce kişi istihdam ediyor ve Manchin'in son beş yıl içerisinde sektörden 875 bin dolar tutarında seçim kampanyası bağışı aldığı biliniyor.

Başkanlık için ezici çoğunlukla Donald Trump'ı destekleyen muhafazakar bir eyaletten Demokratların adayı olarak seçilmeyi başaran Senatör Joe Manchin sıradışı bir politikacı.

Dün gece Senato'nun Demokrat lideri Chuck Schumer ile ortak bir açıklama yayınlayan Manchin yasa tasarısına ilişkin tutumunu neden değiştirdiğine dair fazla ipucu vermedi.

Maliyetinin Demokratların ilk açıkladığı üç buçuk trilyon dolardan çok daha az olacağı söylenen, dolayısıyla kapsamı ilk haline göre daraltılmış olan bu tasarıyla:

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Güneş panelleri, rüzgar türbinleri ve elektrikli araçlara vergi indirimi gibi çevre dostu politikalara ve hava kirliliğinin düşük gelir grupları üzerindeki etkisiyle mücadeleye 369 milyar dolar ayırılması hedefleniyor.

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Munchin ve Schumer'in ortak açıklamasında "Bu yasa tasarısı açık farkla Kongre tarafından kabul edilen en önemli iklim değişikliğiyle mücadele düzenlemesi olacaktır" denildi.

Manchin ve Schumer ayrıca atılan adımların 10 yıl içerisinde büyük şirketlerin kurumlar vergisinin yüzde 15'e çıkarılmasıyla 739 milyar dolarlık gelir yaratacağını ve kendisini finanse ettiği gibi hükümetin ilaç fiyatlarında indirim sağlaması imkanı da yaratacağını söylediler.

Senato'daki Demokrat ve Cumhuriyetçilerin oyları eşit olduğu için Başkan Biden yasayı geçirmek için Demokrat Senatörlerin 50'sinin de desteğine ihtiyaç duyuyor ve ancak Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in oyuyla çoğunluğun onayını sağlayabiliyor. Senatodan geçmesi halinde tasarı Demokratların çok küçük farkla çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'ne gönderilecek.